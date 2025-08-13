Введите ваш ник на сайте
Экс-игрок «Зенита» назвал самую большую проблему команды

Сегодня, 11:27

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о проблемах команды на старте сезона.

– В чeм главная проблема «Зенита» на старте сезона? Так сильны соперники? Или Семаку в свой восьмой сезон уже трудно дать команде что-то новое?

– На мой взгляд, самая большая проблема не в этом. А в засилье легионеров, которых привезли очень много. И Семаку на данный момент с ними не справиться.

Мне это всe напоминает историю «Динамо», когда в клуб приехало очень много португальцев. Которые тоже просто пришли, толком не играли. Даже Олег Иванович Романцев не смог с ними справиться.

Потом команду доверили Кобелеву. Он кардинально изменил ситуацию в клубе. Он стал ставить в основу ребят из дубля «Динамо», а легионеров, которые не хотели выкладываться по полной, отправил назад в свои страны. Через год или два «Динамо» заняло третье место, что было настоящим успехом для клуба.

Поэтому, на мой взгляд, Семаку тоже нужно сделать ставку на местных ребят. Я не говорю про доморощенных. Хотя бы просто на русских. Хоть там некоторые соответствуют тому уровню, чтобы бороться за чемпионство, некоторые – нет. Но я бы сделал ставку именно на своих ребят. Потому что иностранцы в любой момент могут уехать или просто не вернуться с родины.

Оставить нужно только тех, кто действительно хочет играть за «Зенит». Такие иностранцы в команде тоже есть. Тех, кто не хочет, нужно отправить в «Зенит-2», пусть там играют и даже не появляются в основной команде. Нужно же что-то делать, если люди не хотят играть. Поэтому нужно всe сделать таким образом.

Да, сезон тогда, возможно, будет не таким успешным. Но тогда можно будет построить действительно хорошую команду, которая будет радовать болельщиков. Без засилья иностранцев.

– Получается, стоит ожидать ещe более нестабильного и неудачного сезона от «Зенита», чем прошлый?

– Если не будет изменений в вопросе иностранцев, то ничего хорошо не будет в этом сезоне для «Зенита». Мы же видим, что они не выкладываются на все сто. То у кого-то травма, то один с лишним весом приехал с отдыха, то другой опоздал на сборы.

Есть же в «Зените» нормальные футболисты. Есть Глушенков, как бы его сейчас не критиковали. Максим, наверное, находится в недоумении, почему он сейчас не играет. Почему играет другой, а он сидит?

Абсолютно точно, «Зениту» нужно сделать ставку на русских, как «Локомотив». Понятно, что в таблице скоро всe выровняется, и «Локомотив» не будет бороться за чемпионство. Но посмотрите, какой у них баланс между иностранцами и россиянами. Плюс у них здорово развиваются молодые ребята. Если у «Зенита» не изменится подход к составу, то всe будет ещe хуже.

  • «Зенит» занимает 8-е место в РПЛ с 5 очками после 4 туров.
  • В Пути РПЛ FONBET Кубка России петербургский клуб лидирует в группе A с 6 очками после 2 матчей.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Угаров Денис
