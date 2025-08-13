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  • Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»

Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»

13 августа 2025, 04:25
4

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев прокомментировал победу над «Спартаком».

  • Команды играли в Москве в матче 2‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1.
  • В серии пенальти махачкалинцы выиграли – 4:3.

– В эпизоде с пропущенным мячом не могу сказать, что произошло. Игровой момент, все устали. Потеряли концентрацию. Наверное, гол получили из‑за этого.

– А что почувствовали в тот момент, когда пропустили на 95‑й минуте?

– Я рассмеялся, если честно. Хотя их гол как‑то вытекал из логики игры во втором тайме.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин
Комментарии (4)
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subbotaspartak
1755052313
Гол забил Литвинов. Логично.
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алдан2014
1755072418
Пальцев хороший,по нашим меркам защитник. Куда смотрит руководство Спартака?
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