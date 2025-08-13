Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев прокомментировал победу над «Спартаком».
- Команды играли в Москве в матче 2‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1.
- В серии пенальти махачкалинцы выиграли – 4:3.
– В эпизоде с пропущенным мячом не могу сказать, что произошло. Игровой момент, все устали. Потеряли концентрацию. Наверное, гол получили из‑за этого.
– А что почувствовали в тот момент, когда пропустили на 95‑й минуте?
– Я рассмеялся, если честно. Хотя их гол как‑то вытекал из логики игры во втором тайме.
Источник: «Матч ТВ»