Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»

Защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев прокомментировал победу над «Спартаком».

Команды играли в Москве в матче 2‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1.

В серии пенальти махачкалинцы выиграли – 4:3.

– В эпизоде с пропущенным мячом не могу сказать, что произошло. Игровой момент, все устали. Потеряли концентрацию. Наверное, гол получили из‑за этого.

– А что почувствовали в тот момент, когда пропустили на 95‑й минуте?

– Я рассмеялся, если честно. Хотя их гол как‑то вытекал из логики игры во втором тайме.