Морено высказался о своем будущем в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено оценил свои перспективны в клубе. Сегодня сочинцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

«Моe будущее? Я не сомневался по поводу этого. Я в постоянном контакте с президентом и спортивным директором. Они прекрасно понимают ситуацию. Футбол – сложный вид спорта, а учитывая нашу ситуацию, всe кажется ещe сложнее.

Но я рад тому, как реагируют игроки. Рад, что нам помогает руководство и сотрудники. У меня полная уверенность, что мы справимся с этой ситуацией», – сказал Морено.