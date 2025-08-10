Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях «Спартака» и работе главного тренера команды Деяна Станковича.

– Я уже несколько лет пытаюсь досмотреть сериал «Ходячие мертвецы». Ощущение, что последние тренеры в «Спартаке» тоже зомби. Идут без понимания цели, ощущения того, что происходит. Сегодня играем в три защитника, завтра в четыре, потенциал игроков не знаем. Хороший состав, но ставим черти кого. В «Спартаке» продолжается бесконечный Walking Dead.

Происходит катастрофа, я же «Спартак» каждый раз критикую не просто так, а потому что мне хочется, чтобы люди в руководстве перестали валять дурака. Команда любима многими, но в клубе происходит сплошной зомби‑апокалипсис.

– Кто идеальный кандидат на замену Станковича в «Спартаке»?

– Еще много месяцев назад говорил, что Станковича выгонят. Туда может пойти наш российский тренер – Андрей Талалаев. Конечно, он может и не согласиться, у него действующий контракт с «Балтикой», которая неплохо начала чемпионат. Если не Талалаев, то надо брать гендиректором с расширенным полномочиями Зарему [Салихову], пусть она наводит порядок в клубе.