  Главная
  Новости
  Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом

Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом

Сегодня, 20:09
1

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях «Спартака» и работе главного тренера команды Деяна Станковича.

– Я уже несколько лет пытаюсь досмотреть сериал «Ходячие мертвецы». Ощущение, что последние тренеры в «Спартаке» тоже зомби. Идут без понимания цели, ощущения того, что происходит. Сегодня играем в три защитника, завтра в четыре, потенциал игроков не знаем. Хороший состав, но ставим черти кого. В «Спартаке» продолжается бесконечный Walking Dead.

Происходит катастрофа, я же «Спартак» каждый раз критикую не просто так, а потому что мне хочется, чтобы люди в руководстве перестали валять дурака. Команда любима многими, но в клубе происходит сплошной зомби‑апокалипсис.

– Кто идеальный кандидат на замену Станковича в «Спартаке»?

– Еще много месяцев назад говорил, что Станковича выгонят. Туда может пойти наш российский тренер – Андрей Талалаев. Конечно, он может и не согласиться, у него действующий контракт с «Балтикой», которая неплохо начала чемпионат. Если не Талалаев, то надо брать гендиректором с расширенным полномочиями Зарему [Салихову], пусть она наводит порядок в клубе.

  • «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 туров.
  • Контракт Станковича с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Комментарии (1)
Прокс
1754848641
Свино- Апокалипсис!!!
  • Читайте нас: 