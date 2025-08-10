Семак прокомментировал невыразительный старт «Зенита» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил старт сезона.

У «Зенита» после 4 туров 5 очков.

Следующий соперник по РПЛ – «Спартак».

Перед ним «Зенит» проведет кубковый матч против «Рубина».

– Сергей Богданович, очень непривычная ситуация в том смысле, что одна победа в стартовых турах. Видите ли вы какие-то тенденции или системные ошибки в том, что пока только одна победа в этих пяти турах? Или каждый матч – отдельная история и в каждой игре отдельные стечения обстоятельств?

– Причин, как всегда, много. Если возьмете статистику, эти матчи, которые мы провели до этого… И с тем же «Ростовом» хорошая игра была. И касаемо «Рубина» – конечно, нужно было забивать еще, в самой концовке мы все-таки упустили победу. И с ЦСКА дома, я думаю, создали моментов предостаточно для того, чтобы победить.

Но, к сожалению, так бывает, что цифры, которые есть, не всегда отражаются на итоговом счете. Игра с «Ахматом» не получилась, это, наверное, все-таки отдельная строка.

То, что старт… Конечно, есть еще и другие причины, связанные с игровыми моментами. К примеру, поздний приезд того же Жерсона и Вендела, которые для нас очень важные игроки. И, по сути, у нас наименьшая конкуренция как раз в центральной части поля, на мой взгляд. Им нужно набирать, нужно адаптироваться. От этого тоже отчасти зависит наша игра.

Но в любом случае у нас, конечно, результат не тот, на который мы рассчитывали, естественно. Но задним числом сейчас уже нет смысла каким-то образом оправдываться. Сейчас нужно готовиться к следующему матчу и исправлять ситуацию.