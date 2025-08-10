Введите ваш ник на сайте
Семак прокомментировал невыразительный старт «Зенита» в РПЛ

Сегодня, 16:23
14

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил старт сезона.

  • У «Зенита» после 4 туров 5 очков.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Спартак».
  • Перед ним «Зенит» проведет кубковый матч против «Рубина».

– Сергей Богданович, очень непривычная ситуация в том смысле, что одна победа в стартовых турах. Видите ли вы какие-то тенденции или системные ошибки в том, что пока только одна победа в этих пяти турах? Или каждый матч – отдельная история и в каждой игре отдельные стечения обстоятельств?

– Причин, как всегда, много. Если возьмете статистику, эти матчи, которые мы провели до этого… И с тем же «Ростовом» хорошая игра была. И касаемо «Рубина» – конечно, нужно было забивать еще, в самой концовке мы все-таки упустили победу. И с ЦСКА дома, я думаю, создали моментов предостаточно для того, чтобы победить.

Но, к сожалению, так бывает, что цифры, которые есть, не всегда отражаются на итоговом счете. Игра с «Ахматом» не получилась, это, наверное, все-таки отдельная строка.

То, что старт… Конечно, есть еще и другие причины, связанные с игровыми моментами. К примеру, поздний приезд того же Жерсона и Вендела, которые для нас очень важные игроки. И, по сути, у нас наименьшая конкуренция как раз в центральной части поля, на мой взгляд. Им нужно набирать, нужно адаптироваться. От этого тоже отчасти зависит наша игра.

Но в любом случае у нас, конечно, результат не тот, на который мы рассчитывали, естественно. Но задним числом сейчас уже нет смысла каким-то образом оправдываться. Сейчас нужно готовиться к следующему матчу и исправлять ситуацию.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (14)
Desma
1754832764
Лучше бы промолчал. И так всё понятно без объяснений. Вендел с Жерсоном ему виноват. Буду рад, если ещё хряки вас обуют!!!
Ответить
Play
1754832872
Уже по матчу с Ростовом, были налицо огромные игровые проблемы Зенита. И это даже на фоне очень слабого Ростова в этом сезоне. Было очевидно, что с более сильными командами, всё будет ещё печальнее. Так и есть, и Семак ничего с этим сделать не может и не сможет. Если за неделю Зениту не закупят ещё партию крутых бразильцев, а Спартак сыграет на уровне игры с Локомотивом, то далеко не ясно, кто раньше пойдёт искать работу, Станкович или Семак.
Ответить
boris63
1754833169
Ну и сказочник Серёга,ЦСКА он мог обыграть. Сами отскочили с помощью пенальти.
Ответить
СильныйМозг
1754833228
Он не прав. Причин немного, она одна, и эта причина Серёжа. Мне кажется, он осознает причину, но с деньгами расстаться не хочет.
Ответить
ZENIT-59
1754834359
После матча со Спартаком будут оргвыводы-не простят поражение , или даже ничью с принципиальным соперником, учитывая что Локомотив оторвался далеко
Ответить
темирхан
1754838521
при чем тут поздний приезд кого либо!????? у тебя команда ПРОСТО СТОИТ И НЕ ЗНАЕТ,ЧТО ДЕЛАТЬ НА ПОЛЕ!!!!!!!
Ответить
Cleaner
1754841497
Семак сказал, что Зенит ПОРВЁТ СПАРТАКА в клочья!!!...)))
Ответить
