«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу

«Спартак» приступил к поиску нового тренера. Рассматриваются только иностранцы.

«На данный момент руководство «Спартака» не рассматривает российских тренеров как потенциальную замену Деяну Станковичу на случай его ухода. Да и выбора среди российских тренеров особого нет – Карпин и Черчесов заняты.

Поэтому в «Спартаке» считают, что если Станкович клуб покинет, на его место должен прийти авторитетный иностранный специалист», – сказал источник.