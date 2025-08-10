Введите ваш ник на сайте
«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу

Сегодня, 16:16
6

«Спартак» приступил к поиску нового тренера. Рассматриваются только иностранцы.

«На данный момент руководство «Спартака» не рассматривает российских тренеров как потенциальную замену Деяну Станковичу на случай его ухода. Да и выбора среди российских тренеров особого нет – Карпин и Черчесов заняты.

Поэтому в «Спартаке» считают, что если Станкович клуб покинет, на его место должен прийти авторитетный иностранный специалист», – сказал источник.

  • В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
  • Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
  • У Станковича контракт до лета 2027 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
suchi-69
1754832257
Вывести хряков в пердив способен любой забугорный клошар
Ответить
FWSPM
1754832274
Все те же грабли что кроме карпина и черчесова нет других тренеров
Ответить
Desma
1754833333
Кто этот смельчак и сколько же бабла запросит " авторитетный иностранный специалист"? Источник: Sport24 как обычно скромно промолчал.
Ответить
DVOK68
1754834127
Футбол не перемудрить."Мудрецы". Ход мыслей "умных",примерно такой-опытные известные иностранные тренеры заняты,но не беда.В любом случае найдём тренера мелкого пошиба,который мало кого тренировал,тот в Россию поедет радостно,немалые деньги поднять.Главное ИНОСТРАНЕЦ!Ну а если не получится,то уволим,потом снова по спирали( Чудаки на букву "м".Назначить тренера который знает российский футбол во первых дешевле в разы,во вторых больше шансов будет создать команду которая играет.И выигрывает! Чудеса имени Карреры происходят раз в столетие.Расчитывать на повторение-глупо.Очень.
Ответить
alll-333
1754836234
Очередной "авторитетный" гастробайтер.
Ответить
Skull_Boy
1754836776
Где-то заплакали физруки Ташуев, Осинкин, Федотов, Аленичев и т.д., и да сам Мостовой на пару с главным 3,14здаболом Ловчевым
Ответить
