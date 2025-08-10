«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу

«Спартак» приступил к поиску нового тренера. Рассматриваются только иностранцы.
«На данный момент руководство «Спартака» не рассматривает российских тренеров как потенциальную замену Деяну Станковичу на случай его ухода. Да и выбора среди российских тренеров особого нет – Карпин и Черчесов заняты.
Поэтому в «Спартаке» считают, что если Станкович клуб покинет, на его место должен прийти авторитетный иностранный специалист», – сказал источник.
- В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
- Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
- У Станковича контракт до лета 2027 года.
Источник: Sport24