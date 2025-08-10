Станковича уличили в неуважительном поведении

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов недоволен поведением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по ходу матча с «Локомотивом» (2:4).

«Я бы тут обратил внимание на поведение Станковича и его помощника. После гола Мартинса они, видимо, с сарказмом, стали показывать судье монитор ВАР.

Это просто неуважение к арбитрам – я не знаю, почему резервный не сказал об этом Иванову. Обоих стоило наказать минимум жeлтой карточкой – это неспортивное поведение», – сказал Федотов.