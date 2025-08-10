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Семак одним словом описал старт сезона для «Зенита»

10 августа 2025, 00:45
28

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил старт сезона.

  • У «Зенита» после 4 туров 5 очков.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Спартак».
  • Перед ним «Зенит» проведет кубковый матч против «Рубина».

– Всего одна победа в стартовых турах. В чем причина?

– Причин, как всегда, много. В прошлых матчах тоже создали много моментов. Но бывает, что цифры статистики не отражают итоговый счет. Есть и другие причины – поздний приезд Жерсона и Вендела. Им надо набирать, адаптироваться.

Результат не тот, на который мы рассчитывали. Но нет смысла оправдываться. После сегодняшнего матча да, можно назвать старт сезона неудовлетворительным.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (28)
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aldo conte
1754786956
Всех поклонников "Зеньки" хочу успокоить. Всё будет, как всегда - Газпром даст денег, купят кого нужно и весной 2026 г. вечный колхозный чемпион получит очередной титул.
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Странник 09
1754793418
ЮБИЛЕЙ накрывается медным тазом. Что-то не слышно прогнозов об увольнении семака. Где радимов с разбором игры зенита? Ни "король Америки"(Энрике), ни "новая звезда"(Жерсон) не вытаскивают зенит из болота. И вся сборная Рио обос@алась.
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subbotaspartak
1754797795
Семак: никак...
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Дубина
1754799664
Менять цыганей нужно)) хлама накупили по 30 лям и хотят что то(( ЗПРФ...
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neveldomha
1754804357
Пора собирать чемоданы, Сергей Богданович.
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Kollljan
1754809150
Старт сезона определяет всё. Завалив старт сезона, расчитывать на первое место уже не приходится. Дай Бог в тройке остаться. А того гляди, будем бороться за 5-6 места.
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Foxitkuban
1754809712
По всей видимости, второй юбилейный сезон тоже провалят.
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andr45
1754810823
Sport24 «Связка Жерсона и Луиса Энрике выглядит убийственно для РПЛ. Жерсон может сыграть как в опорной зоне, так и ближе к атаке и даже на фланге. Он обладает всеми качествами бразильского креативщика центра поля. Но также умеет побороться: благодаря росту выигрывает верховые дуэли, способен отобрать мяч.» Rusfootball «Игрок такого калибра — настоящая находка для «Зенита» и российского футбола в целом. впечатляет он прежде всего не результативностью, а техникой, передачами, интеллектом, решениями в развитии атаки.»
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subbotaspartak
1754816896
В следующем туре Станкович против Семака и кого то уволят, наверняка. А может ничейку скатают и обоих повыгоняют...
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Чилим.
1754820991
Семак одним словом описал старт сезона для «Зенита»: Ну не шмогла я, не шмогла...
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