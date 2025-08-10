Семак одним словом описал старт сезона для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил старт сезона.

У «Зенита» после 4 туров 5 очков.

Следующий соперник по РПЛ – «Спартак».

Перед ним «Зенит» проведет кубковый матч против «Рубина».

– Всего одна победа в стартовых турах. В чем причина?

– Причин, как всегда, много. В прошлых матчах тоже создали много моментов. Но бывает, что цифры статистики не отражают итоговый счет. Есть и другие причины – поздний приезд Жерсона и Вендела. Им надо набирать, адаптироваться.

Результат не тот, на который мы рассчитывали. Но нет смысла оправдываться. После сегодняшнего матча да, можно назвать старт сезона неудовлетворительным.