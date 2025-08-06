Президент «БроукБойз» объяснил мотивацию Смолова сыграть за медиаклуб

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал готовность Федора Смолова присоединиться к медийной команде.

– Можно ли сказать, что благодаря этой победе [над «Орлом» в Кубке] Федор Смолов одной ногой в «Броуках»?

– Думаю, да. Федор обещал приступить к тренировкам, когда приедет из отпуска в Италии. Я надеюсь, это будет в ближайшие дни.

У него на два мяча меньше, чем у Андрея Аршавина. Думаю, он должен присоединиться, забить два мяча и обогнать Аршавина в «Клубе 100» российского футбола. А впереди еще Мостовой.