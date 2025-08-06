Президент «БроукБойз» объяснил мотивацию Смолова сыграть за медиаклуб

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал готовность Федора Смолова присоединиться к медийной команде.
– Можно ли сказать, что благодаря этой победе [над «Орлом» в Кубке] Федор Смолов одной ногой в «Броуках»?
– Думаю, да. Федор обещал приступить к тренировкам, когда приедет из отпуска в Италии. Я надеюсь, это будет в ближайшие дни.
У него на два мяча меньше, чем у Андрея Аршавина. Думаю, он должен присоединиться, забить два мяча и обогнать Аршавина в «Клубе 100» российского футбола. А впереди еще Мостовой.
- Смолов в конце мая покинул «Краснодар» и пребывает в статусе свободного агента.
- У него 156 голов в профессиональной карьере, у Аршавина – 158, у Мостового –163.
- Во 2-м раунде Пути регионов «Броуки» сыграют с курским «Авангардом».
Источник: телеграм-канал «Некласико»