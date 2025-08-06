Смолов назвал свой новый клуб: «Here we go»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов подтвердил, что сыграет за «БроукБойз».

35-летний футболист выложил собственное фото с футболкой медийной команды и написал «Here we go» – этой фразой инсайдер Фабрицио Романо маркирует подтвержденные сделки.