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Смолов назвал свой новый клуб: «Here we go»

Вчера, 22:10
2

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов подтвердил, что сыграет за «БроукБойз».

35-летний футболист выложил собственное фото с футболкой медийной команды и написал «Here we go» – этой фразой инсайдер Фабрицио Романо маркирует подтвержденные сделки.

  • Смолову предлагали помочь «Броукам» в FONBET Кубке России.
  • Он согласился при условии, что команда выбьет «Орел» и пройдет во 2-й раунд Пути регионов.
  • Форвард в июне покинул «Краснодар» и пребывает в статусе свободного агента.

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Источник: телеграм-канал Федора Смолова
Россия. Кубок Медиафутбол БроукБойз Смолов Федор
Комментарии (2)
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Грузчик
1754508658
Опустился до медалиги
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bumer_moscow
1754511558
вот твой уровень федя
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