Смолов назвал свой новый клуб: «Here we go»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов подтвердил, что сыграет за «БроукБойз».
35-летний футболист выложил собственное фото с футболкой медийной команды и написал «Here we go» – этой фразой инсайдер Фабрицио Романо маркирует подтвержденные сделки.
- Смолову предлагали помочь «Броукам» в FONBET Кубке России.
- Он согласился при условии, что команда выбьет «Орел» и пройдет во 2-й раунд Пути регионов.
- Форвард в июне покинул «Краснодар» и пребывает в статусе свободного агента.
Источник: телеграм-канал Федора Смолова