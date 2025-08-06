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Радимов назвал фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Вчера, 19:00
8

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Локомотив» и так была крепкая команда, плюс так сложился календарь. В Краснодаре могло и туда, и сюда упасть, а против Нижнего они реально были сильнее. Как и против «Сочи» в первом туре.

– В следующем туре «Локо» играет со «Спартаком». Это такая реальная проверка на прочность?

– На данный момент, если мы положим на бумагу то, что происходит в обеих командах, «Локомотив» – безоговорочный фаворит.

С такой обороной, как у «Спартака», вы представляете что железнодорожники не забьют? Я – нет.

«Локомотив» забьет два мяча минимум, потому что у них в атаке появилось разнообразие. И сзади у них все нормально стало. Но все равно я уверен, что центральный защитник им бы не помешал.

  • «Локо» примет «Спартак» в субботу в 18:00 мск.
  • Перед дерби команды занимают 1-е и 11-е место в таблице РПЛ соответственно.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Радимов Владислав
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Комментарии (8)
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СильныйМозг
1754497273
Вначале Локомотив, потом Зенит, нужно помочь Станковичу выбирать чемоданы в магазине, не потянет он 5 игр. :))) Стыдно за спартак.
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Интерес
1754497523
"Спартак" выиграет со скандалом.
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FCSpartakM
1754497921
Гениальные мысли в очередной раз посещали Радимчика. Спартак Махачкале ничего не дали создать, Акрон в большинстве создал 2 легковесных пенальти, а Балтика начала создавать моменты в +2 игрока. ) моментов у Ростова в кубке. У Спартака плохая оборона, но говорить о безоговорочном преимуществе в этом компоненте? Локо 2 от Пари пропустили, от коней в кубке получили.
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rash1959
1754498401
На данный момент локо в лидерах, значит стоит на пути немытых. вопрос - за кого будут играть судьи?
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zigbert
1754502554
Что тут размышлять,игра покажет.Лишь бы у Спартака не было удалений.
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