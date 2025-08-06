Радимов назвал фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».
– «Локомотив» и так была крепкая команда, плюс так сложился календарь. В Краснодаре могло и туда, и сюда упасть, а против Нижнего они реально были сильнее. Как и против «Сочи» в первом туре.
– В следующем туре «Локо» играет со «Спартаком». Это такая реальная проверка на прочность?
– На данный момент, если мы положим на бумагу то, что происходит в обеих командах, «Локомотив» – безоговорочный фаворит.
С такой обороной, как у «Спартака», вы представляете что железнодорожники не забьют? Я – нет.
«Локомотив» забьет два мяча минимум, потому что у них в атаке появилось разнообразие. И сзади у них все нормально стало. Но все равно я уверен, что центральный защитник им бы не помешал.
- «Локо» примет «Спартак» в субботу в 18:00 мск.
- Перед дерби команды занимают 1-е и 11-е место в таблице РПЛ соответственно.