РФС объявил о матче России с командой с 53-го места в рейтинге ФИФА

Россия проведет товариещский матч с Катаром на выезде 7 сентября. Игра пройдeт в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

В рейтинге ФИФА сборная Катара занимает 53-е место, Россия – 35-е.

Сборная Катара дважды становилась победителем Кубка Азии – в 2019 и 2023 годах. В 2022 году команда впервые сыграла на чемпионате мира. Весной 2025 года сборную возглавил испанский специалист Хулен Лопетеги.

Россия и Катар ранее уже провели 4 товарищеских матча между собой. В 1996 году Россия победила со счетом 5:2, в 2011 году команды сыграли вничью 1:1, в 2016-м сильнее был Катар – 2:1, а матч в сентябре 2023 года закончился ничьей 1:1.