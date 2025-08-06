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  • РФС объявил о матче России с командой с 53-го места в рейтинге ФИФА

РФС объявил о матче России с командой с 53-го места в рейтинге ФИФА

Сегодня, 12:29
7

Россия проведет товариещский матч с Катаром на выезде 7 сентября. Игра пройдeт в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».

В рейтинге ФИФА сборная Катара занимает 53-е место, Россия – 35-е.

Сборная Катара дважды становилась победителем Кубка Азии – в 2019 и 2023 годах. В 2022 году команда впервые сыграла на чемпионате мира. Весной 2025 года сборную возглавил испанский специалист Хулен Лопетеги.

Россия и Катар ранее уже провели 4 товарищеских матча между собой. В 1996 году Россия победила со счетом 5:2, в 2011 году команды сыграли вничью 1:1, в 2016-м сильнее был Катар – 2:1, а матч в сентябре 2023 года закончился ничьей 1:1.

  • Ранее РФС объявил, что 4 сентября Россия проведет товарищеский матч с Иорданией дома. Город и стадион, где пройдет встреча, будут объявлены позднее.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.

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Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Катар
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Комментарии (7)
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boris63
1754473994
В Азию не захотели переходить идиоты а приходится играть в основном с Азиатами.Ждите когда вам рак свистнет с гейропейской горы.
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FanatSerj
1754484886
Ну это уже достойный уровень и стадионы есть и бутсы покупать не придётся, ну и местных почтальонов от работы не отвлекать, как бывало с Европой )))
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