Агент Ракова отреагировал на информацию о лудомании у игрока

Агент вингера «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, что футболист страдает лудоманией.

«Очевидно, что кому‑то Вадик испортил настроение своим ярким началом сезона. Похоже, начали набрасывать для того, чтобы испортить настроение ему и клубу. Конечно, это не соответствует действительности. Да еще и формулировка «ближайшее окружение». Набрали общих фраз. Не стоит серьезно относиться к такому заявлению», – сказал Кузьмичев.