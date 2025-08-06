Агент Ракова отреагировал на информацию о лудомании у игрока

Агент вингера «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, что футболист страдает лудоманией.
«Очевидно, что кому‑то Вадик испортил настроение своим ярким началом сезона. Похоже, начали набрасывать для того, чтобы испортить настроение ему и клубу. Конечно, это не соответствует действительности. Да еще и формулировка «ближайшее окружение». Набрали общих фраз. Не стоит серьезно относиться к такому заявлению», – сказал Кузьмичев.
- Ранее телеграм‑канал SHOT сообщил, что «Локомотив» отправил Ракова в аренду в «Крылья Советов» из‑за проблем с лудоманией.
- 20-летний вингер сейчас является лучшим бомбардиром РПЛ с 4 голами в 3 матчах в текущем сезоне.
Источник: «Матч ТВ»