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  • Агент Ракова отреагировал на информацию о лудомании у игрока

Агент Ракова отреагировал на информацию о лудомании у игрока

Сегодня, 11:14
2

Агент вингера «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, что футболист страдает лудоманией.

«Очевидно, что кому‑то Вадик испортил настроение своим ярким началом сезона. Похоже, начали набрасывать для того, чтобы испортить настроение ему и клубу. Конечно, это не соответствует действительности. Да еще и формулировка «ближайшее окружение». Набрали общих фраз. Не стоит серьезно относиться к такому заявлению», – сказал Кузьмичев.

  • Ранее телеграм‑канал SHOT сообщил, что «Локомотив» отправил Ракова в аренду в «Крылья Советов» из‑за проблем с лудоманией.
  • 20-летний вингер сейчас является лучшим бомбардиром РПЛ с 4 голами в 3 матчах в текущем сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Раков Вадим
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Комментарии (2)
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Красногорск_Фан
1754471917
Ответил легендарными словами Лаврова про дебилов
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erybov1965
1754473875
Понятно,что сейчас в мире интернета многое можно напридумать.Но посмотрев игру некоторых наших игроков,понимаешь что им скучно на поле и где-то надо выплескивать все из себя.Физическое здоровее ведь не малое,куда силы девать.Вот и получается - кто куда.На поле должен быть азарт,огонь,эмоции,тогда вне футбола будет отдых и нормальное общение с людьми,а не с PlayStation.
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