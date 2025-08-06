Ташуев высказался о влиянии эмоций Станковича на игру футболистов «Спартака»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что игроки «Спартака» часто действуют неаккуратно из-за эмоций главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«В «Спартаке» проблемы с эмоциональным фактором. Тренерский штаб немного нервничает. На скамейке слишком много эмоций, они передаются футболистам. Станкович заводит футболистов своим поведением, они начинают играть неаккуратно.

Я знаю, что это так работает по себе. Станкович много работает на публику. Вспомнить только, как он праздновал забитый мяч с трибунами, а потом команда пропустила в игре с «Акроном». Надо быть спокойнее. Это мое мнение, я могу чего-то не знать. Надо успокоить эмоции и играть в футбол», – сказал Ташуев.