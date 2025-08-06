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  • Ташуев высказался о влиянии эмоций Станковича на игру футболистов «Спартака»

Ташуев высказался о влиянии эмоций Станковича на игру футболистов «Спартака»

Сегодня, 10:57
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что игроки «Спартака» часто действуют неаккуратно из-за эмоций главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«В «Спартаке» проблемы с эмоциональным фактором. Тренерский штаб немного нервничает. На скамейке слишком много эмоций, они передаются футболистам. Станкович заводит футболистов своим поведением, они начинают играть неаккуратно.

Я знаю, что это так работает по себе. Станкович много работает на публику. Вспомнить только, как он праздновал забитый мяч с трибунами, а потом команда пропустила в игре с «Акроном». Надо быть спокойнее. Это мое мнение, я могу чего-то не знать. Надо успокоить эмоции и играть в футбол», – сказал Ташуев.

  • У «Спартака» были удалены Антон Заболотный и Маркиньос в матче 2-го тура РПЛ нынешнего сезона с «Балтикой» (0:3), а также Даниил Хлусевич в игре 3-го тура с «Акроном» (1:1).
  • Красно-белые заработали больше всех удалений в РПЛ с начала прошлого сезона – 8.
  • В прошлом сезоне красно-белые стали лидером по количеству красных карточек в матчах FONBET Кубка России. Подопечные Деяна Станковича удалялись с поля три раза.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Спартак Ташуев Сергей Станкович Деян
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Еще расскажи - как судейские решения влияют на игру футболистов Спартака и их психологический настрой !!!...
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