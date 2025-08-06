SHOT: лучший бомбардир РПЛ страдает лудоманией

Вингер «Крыльев Советов» Вадим Раков страдает лудоманией, из-за чего «Локомотив» отправил его в аренду в самарский клуб. Его знакомые уверяют, что спортсмен даже брал микрозаймы ради ставок.

Сообщается, что делать ставки на разные матчи Раков начал несколько лет назад, когда его зарплата в «Локомотиве» выросла до 1 миллиона рублей. Тогда он даже иногда брал микрозаймы от 15 тысяч рублей. Окружение Ракова уверяет, что футболист занимал у них.

Когда об этом узнали в «Локомотиве», руководство клуба решило, что 20-летнего футболиста нужно перевоспитать, и отправили его в аренду в «Крылья Советов» на год без возможности возвращения в клуб досрочно. В самарском клубе нападающий получает около полутора миллионов рублей в месяц.