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Радимов высказался о проблемах Глушенкова

Сегодня, 09:32
4

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о ситуации с нападающим Максимом Глушенковым, который в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) вышел на замену только в концовке встречи.

«Мне кажется, после всего, что произошло – замена в Казани, этот короткий выход с ЦСКА – Глушенкову надо перезарядить батарейки. Это работа уже тренерского штаба, даже не столько Семака, может быть, даже помощников или партнеров по команде. Потому что видно, что Глушенков абсолютно не с своей тарелке.

Точно не пошло на пользу интервью его папы, просто медвежья услуга, мне кажется, для Максима как раз. Что после одного неудачного матча, если так будет продолжаться, он будет уходить в другую команду, со слов папы. Мне очень нравится, на самом деле, этот футболист, но единственная мера здесь, единственный вариант вернуться – это работа.

Я думаю, что Глушенков вернется в строй, но нужна пауза, чтобы психологически себя привести в состояние. Потому что прошлый год начало феноменальное, этим летом в товарищеских матчах здорово было. Я думаю, что здесь вопрос не в мастерстве, не в физике или в чем-то, а именно в психологии Глушенкова», – сказал Радимов.

  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поменял нападающего Максима Глушенкова в перерыве матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).
  • После этого отец форварда сказал, что игрок может задуматься об уходе из «Зенита», если его будут постоянно менять в перерыве матчей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Радимов Владислав
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Комментарии (4)
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темирхан
1754462782
Больше ЛИМИТ УЖЕСТОЧАЙТЕ! И БУДЕТ ВАМ 100 ТАКИХ ГЛУШЕНКОВЫХ, А МОЖЕТ И 300!!!!
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Good_win_ФКСМ
1754463087
Славик Буланов: проблема не в мастерстве или физике, проблема в гл.тренере: Серёжа - физрук, но не тренер... хотя, пусть Сережа и дальше рулит, другим клубам проще
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FWSPM
1754463693
Купите ему абонемент в магазин модной женской одежды и все наладится
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NewLife
1754464904
Дело за малым. По задним батарейкам есть специалист, правда сейчас в другой команде.
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