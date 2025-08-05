В «Ахмате» прокомментировали информацию о назначении Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию о назначении Станислава Черчесова главным тренером команды.
Грозненский клуб сегодня объявил об уходе Александра Сторожука.
– Мы общались по телефону (с Черчесовым), лично встретимся и более предметно поговорим.
– Как расстались с Александром Сторожуком?
– Хорошо, будем продолжать общение. К сожалению, так случилось, это жизнь.
- Черчесов подпишет с «Ахматом» контракт на 3 года.
- Он уже тренировал клуб с 2011 по 2013 год.
Источник: «Матч ТВ»