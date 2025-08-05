Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Ахмате» прокомментировали информацию о назначении Черчесова

В «Ахмате» прокомментировали информацию о назначении Черчесова

Вчера, 20:17
2

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию о назначении Станислава Черчесова главным тренером команды.

Грозненский клуб сегодня объявил об уходе Александра Сторожука.

– Мы общались по телефону (с Черчесовым), лично встретимся и более предметно поговорим.

– Как расстались с Александром Сторожуком?

– Хорошо, будем продолжать общение. К сожалению, так случилось, это жизнь.

  • Черчесов подпишет с «Ахматом» контракт на 3 года.
  • Он уже тренировал клуб с 2011 по 2013 год.

Еще по теме:
Раскрыта зарплата Черчесова в «Ахмате» 6
Генич – о Черчесове в «Ахмате»: «Как же быстро мы находим тренеров» 9
В «Ахмате» назвали цели, которые поставят перед Черчесовым 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Черчесов Станислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алим Терек
1754415855
Ничего путного из этого не получится.
Ответить
FFR
1754417458
Во всяком случае лучше чем Сторожук, Ташуев, и т. д.
Ответить
Главные новости
Черчесов возглавит «Ахмат», «Амкал» с блогерами победил в Кубке, новый соперник сборной России и другие новости
00:35
Зидан сменит Дешама в сборной Франции в 2026 году
00:20
ФотоФото запасного вратаря «Амкала», который мог сыграть в Кубке
00:05
1
Реакция Аршавина на матч сборной России с Иорданией
Вчера, 23:31
2
ФотоМоуринью заплакал после вопроса о Жорже Коште
Вчера, 23:17
1
Раскрыта зарплата Черчесова в «Ахмате»
Вчера, 23:12
6
Генич – о Черчесове в «Ахмате»: «Как же быстро мы находим тренеров»
Вчера, 22:50
9
Павлюченко назвал футболиста, который был сильнее Месси и Роналду
Вчера, 22:24
Фото«Челси» презентовал игрока, купленного за 34+27 миллионов
Вчера, 22:09
«Величайший человек»: Аленичев отреагировал на смерть бывшего одноклубника
Вчера, 21:50
Все новости
Все новости
Раскрыта зарплата Черчесова в «Ахмате»
Вчера, 23:12
6
Генич – о Черчесове в «Ахмате»: «Как же быстро мы находим тренеров»
Вчера, 22:50
9
В «Ахмате» назвали цели, которые поставят перед Черчесовым
Вчера, 22:36
3
Гранат оценил подписание Жедсона в «Спартак» за 27 миллионов
Вчера, 21:37
Министр спорта – о ситуации в «Химках»: «Попахивает вызовом государству»
Вчера, 21:24
14
Реакция Радимова на назначение Черчесова главным тренером «Ахмата»
Вчера, 20:53
10
Семин оценил игру «Локомотива» в этом сезоне
Вчера, 20:24
2
В «Ахмате» прокомментировали информацию о назначении Черчесова
Вчера, 20:17
2
Полузащитник «Зенита» ведет переговоры с клубом из Турции
Вчера, 19:42
10
Быстров высказался о предстоящем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 19:30
11
Известен срок контракта Черчесова с «Ахматом»
Вчера, 19:11
2
В «Зените» подтвердили уход игрока в «Крылья»: «Похоже на то»
Вчера, 18:34
3
Названа причина гибели комментатора Гришина – он был в состоянии алкогольного опьянения
Вчера, 18:08
3
В Министерстве спорта подтвердили, что ужесточат лимит на легионеров в РПЛ
Вчера, 18:03
56
Гончаренко оценил игру ЦСКА при Челестини
Вчера, 17:54
1
«Елки-палки»: Мостовой отреагировал на увольнение Сторожука из «Ахмата»
Вчера, 17:40
5
В «Зените» одним словом ответили на информацию о Митровиче
Вчера, 17:30
1
Черчесов: «Мне поступил звонок от «Ахмата»
Вчера, 17:16
3
Подробности назначения Черчесова в «Ахмат»
Вчера, 17:01
10
Черчесов близок к назначению в «Ахмат»
Вчера, 16:37
11
Защитник ЦСКА – о судействе с «Зенитом»: «Очень сложно играть, все всe видели»
Вчера, 16:29
13
ФотоВ РПЛ первая отставка в сезоне – «Ахмат» уволил главного тренера
Вчера, 16:11
14
В Турции оценили переход Жедсона Фернандеша в «Спартак» за 27 миллионов
Вчера, 15:50
13
«Кошмар»: Губерниев отреагировал на смерть известного комментатора
Вчера, 15:37
Дзюба объяснил, почему Лончар бил пенальти в матче со «Спартаком»
Вчера, 15:22
«Динамо» Карпина – худшая команда РПЛ по ударам в створ
Вчера, 15:18
8
Канчельскис: «Непонятно, кто руководит «Спартаком», покажите лицо этого человека»
Вчера, 15:00
20
Смольников высказался о возможном уходе Семака из «Зенита»
Вчера, 14:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 