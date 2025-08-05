В «Ахмате» прокомментировали информацию о назначении Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на информацию о назначении Станислава Черчесова главным тренером команды.

Грозненский клуб сегодня объявил об уходе Александра Сторожука.

– Мы общались по телефону (с Черчесовым), лично встретимся и более предметно поговорим.

– Как расстались с Александром Сторожуком?

– Хорошо, будем продолжать общение. К сожалению, так случилось, это жизнь.