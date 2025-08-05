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Новичка «Зенита» назвали ходячим ветераном

Сегодня, 13:27
18

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов после домашнего петербуржцев с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ критично высказался об игре новичка петербуржцев Жерсона.

«Жерсон играет в ветеранский футбол, хотя сколько было разговоров, что это новый Малком, что он чуть ли не сильнее Вендела. Но пока я вижу, что это, повторюсь, ходячий ветеран – он хорошо работает с мячом, но без ускорений, без рывков.

В матче с ЦСКА был момент, когда он проиграл в скорости защитнику, не успел на прострел Педро во вратарскую, хотя должен был замыкать и забивать. Так что пока игра Жерсона вызывает большие вопросы.

Может быть, он пока после Клубного чемпионата мира не адаптировался. Но сейчас он слишком аккуратен с мячом, без единоборств и угрозы воротам. А мы все ожидали, что в «Зенит» привезли классного футболиста, который будет разрывать оборону... Но пока это просто подыгрывающий игрок», – сказал Стрепетов.

  • 28-летний Жерсон провел за «Зенит» 3 матча и не отметился результативными действиями.
  • Петербургский клуб приобрел полузащитника у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон
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Комментарии (19)
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Красногвардейчик
1754390334
За то денег сколько вбухали народных))) А нахрена ему ломаться? он сюда приехал доить газпром)))
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Plyash
1754391003
Согласен со Стрепетовым , Жерсон свои некоторые эпизоды не доигрывал до конца , либо поступал не совсем логично , именно как южноамериканец , но одна игра не показатель .
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СильныйМозг
1754391514
Выводы по нему, можно будет делать после 1 круга. По Глушенковыу, мы в прошлом году, тоже сначала сделали выводы, в сухом остатке...
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DOCTOR PENALTY
1754392624
Ну, если с Жерсоном всё так неважно, то тогда Зениту может быть следует заявить самого Стрепетова? У него и паспорт подходящий. ))
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DMитрий
1754392682
Должен был замыкать прострел...!? Да там мяч пулей летел на неудобнейшей высоте уровня бедра, это вам не щекой на дальней штанге замкнуть. И ещё вопрос: Почему Жерсон там оказался на острие под замыкание? Это вообще-то задача Кассьерры свои шпалы вытягивать на завершение. Но да, у него с чуйкой, выбором позиции, скростным подыгрешем есть некие проблемы. Получается Жерсон лошара, что "пешком по ветерански" отцепился от опекуна и оказался один на завершающей точке?
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Интерес
1754393608
В таком случае: мы верили в него, и пока он не разочаровывает.
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