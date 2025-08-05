Новичка «Зенита» назвали ходячим ветераном

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов после домашнего петербуржцев с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ критично высказался об игре новичка петербуржцев Жерсона.

«Жерсон играет в ветеранский футбол, хотя сколько было разговоров, что это новый Малком, что он чуть ли не сильнее Вендела. Но пока я вижу, что это, повторюсь, ходячий ветеран – он хорошо работает с мячом, но без ускорений, без рывков.

В матче с ЦСКА был момент, когда он проиграл в скорости защитнику, не успел на прострел Педро во вратарскую, хотя должен был замыкать и забивать. Так что пока игра Жерсона вызывает большие вопросы.

Может быть, он пока после Клубного чемпионата мира не адаптировался. Но сейчас он слишком аккуратен с мячом, без единоборств и угрозы воротам. А мы все ожидали, что в «Зенит» привезли классного футболиста, который будет разрывать оборону... Но пока это просто подыгрывающий игрок», – сказал Стрепетов.