Президент «Сьона» высказался о возможном переходе Миранчука в «Динамо»

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о переговорах по переходу полузащитника команды Антона Миранчука в «Динамо».
«В настоящий момент начинается обсуждение с московским «Динамо» по переходу Миранчука. Если информация [об интересе от «Динамо»] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба. Ранее у меня уже были очень приятные и конструктивные беседы на другие темы – как с министром спорта России, так и с президентом «Зенита» (Санкт-Петербург).
Что касается «Зенита», мы не обсуждали вопрос по Антону. Интерес к Миранчуку поступал именно со стороны «Динамо». Что касается деталей и условий, мне еще предстоит их обсудить с президентом московского клуба», – сказал Константин.
- В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за швейцарский клуб 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В новом сезоне он сыграл за «Сьон» в 1 встрече.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.
- Контракт Миранчука с швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: Sport24