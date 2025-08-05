Президент «Сьона» высказался о возможном переходе Миранчука в «Динамо»

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о переговорах по переходу полузащитника команды Антона Миранчука в «Динамо».

«В настоящий момент начинается обсуждение с московским «Динамо» по переходу Миранчука. Если информация [об интересе от «Динамо»] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба. Ранее у меня уже были очень приятные и конструктивные беседы на другие темы – как с министром спорта России, так и с президентом «Зенита» (Санкт-Петербург).

Что касается «Зенита», мы не обсуждали вопрос по Антону. Интерес к Миранчуку поступал именно со стороны «Динамо». Что касается деталей и условий, мне еще предстоит их обсудить с президентом московского клуба», – сказал Константин.