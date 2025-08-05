РФС объявил о ближайшем матче сборной России

РФС подтвердил информацию о проведении товарищеского матча Россия – Иордания 4 сентября. Город в РФ и стадион, на котором пройдет встреча, будут объявлены дополнительно.
Иордания в этом году впервые в истории прошла отбор в финальную часть чемпионата мира.
В 2024 году команда играла в финале Кубка Азии, где уступила Катару.
«Матч между сборными России и Иордании пойдет в рейтинг ФИФА», – сообщили ТАСС в РФС.
Россия занимает в нынешнем рейтинге ФИФА 35-е место, Иордания – 64-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.
Источник: ТАСС