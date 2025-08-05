РФС объявил о ближайшем матче сборной России

РФС подтвердил информацию о проведении товарищеского матча Россия – Иордания 4 сентября. Город в РФ и стадион, на котором пройдет встреча, будут объявлены дополнительно.

Иордания в этом году впервые в истории прошла отбор в финальную часть чемпионата мира.

В 2024 году команда играла в финале Кубка Азии, где уступила Катару.

«Матч между сборными России и Иордании пойдет в рейтинг ФИФА», – сообщили ТАСС в РФС.

Россия занимает в нынешнем рейтинге ФИФА 35-е место, Иордания – 64-е.