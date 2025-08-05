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РФС объявил о ближайшем матче сборной России

Сегодня, 13:11
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РФС подтвердил информацию о проведении товарищеского матча Россия – Иордания 4 сентября. Город в РФ и стадион, на котором пройдет встреча, будут объявлены дополнительно.

Иордания в этом году впервые в истории прошла отбор в финальную часть чемпионата мира.

В 2024 году команда играла в финале Кубка Азии, где уступила Катару.

«Матч между сборными России и Иордании пойдет в рейтинг ФИФА», – сообщили ТАСС в РФС.

Россия занимает в нынешнем рейтинге ФИФА 35-е место, Иордания – 64-е.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.

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Источник: ТАСС
Товарищеские матчи. Сборные Россия Иордания
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Комментарии (3)
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АЛЕКС 58
1754392736
Кто теперь в сборной будет играть,динамики или опять ростовчане?
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R_a_i_n
1754394731
Лучше бы провели матч со сборной легионеров РПЛ
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Good_win_ФКСМ
1754395750
странно... почему не из нижней части рейтинга... в рфс же любят: чем диковиннее, тем лучше... подарили Кубе мячики, спортивную форму, те и рады были.
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