Кирьяков – о ситуации с Глушенковым: «Это театр»

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о положении «Зенита» в новом сезоне РПЛ.
– Что происходит с «Зенитом»?
– Мне кажется, там внутри что-то происходит. Словно не все сплочены идеей побеждать везде и всегда. Ощущение, что игроки решают какие-то свои личные проблемы. Задача тренерского штаба – объединить их в единое целое.
Ситуация с Глушенковым – это театр. Отец Максима начал выступать в прессе, рассказывать какие-то сказки. На мой взгляд, руководство должно было вмешаться и поддержать Семака, оказать ему поддержку. Очень некрасивая история.
- «Зенит» сейчас занимает 7-е место в РПЛ с 5 очками после трех туров.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поменял нападающего Максима Глушенкова в перерыве матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).
- После этого отец форварда сказал, что игрок может задуматься об уходе из «Зенита», если его будут постоянно менять в перерыве матчей.
Источник: «Российская газета»