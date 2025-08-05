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Кирьяков – о ситуации с Глушенковым: «Это театр»

Сегодня, 10:37
10

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о положении «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

– Что происходит с «Зенитом»?

– Мне кажется, там внутри что-то происходит. Словно не все сплочены идеей побеждать везде и всегда. Ощущение, что игроки решают какие-то свои личные проблемы. Задача тренерского штаба – объединить их в единое целое.

Ситуация с Глушенковым – это театр. Отец Максима начал выступать в прессе, рассказывать какие-то сказки. На мой взгляд, руководство должно было вмешаться и поддержать Семака, оказать ему поддержку. Очень некрасивая история.

  • «Зенит» сейчас занимает 7-е место в РПЛ с 5 очками после трех туров.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поменял нападающего Максима Глушенкова в перерыве матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).
  • После этого отец форварда сказал, что игрок может задуматься об уходе из «Зенита», если его будут постоянно менять в перерыве матчей.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Кирьяков Сергей
Комментарии (10)
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Красногвардейчик
1754380041
Бразилам просто надоело в Зените, не деньги им не надоели, надоел сам Зенит, уже Нино просится на родину, Вендела силой считай держат. Какое то время, Семак-амёба мог облизывать бразилов, но похоже уже и его ни во что не ставят. Скоро все оттуда будут рваться
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Интерес
1754381048
Про папашу и семью великовозрастного оболтуса-миллионера, сказано точно, согласен. Это второе бедствие футболиста, после агентишки. Ничё, всё на Семака спишут, ибо уже и болельщики недовольны, что "Зенит" не стал "Спартаком" из девяностых", поэтому все занимаются народной забавой ,именуемой "У кого морковка длиннее и слаще". Но есть в тексте одна ошибка-это не театр,а бродячий цирк "шапито". Только крыша прохудилась...
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baggio80
1754381432
Губит людей не пиво, а губит людей газпромовское бабло. )))
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Garrincha58
1754386215
Какое руководство такая и команда, а тренер вообще не тренер, а так сплошное недоразумение. Чего ждёт господин Миллер???
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Борис23
1754386748
Что-то зазвездился Глушенков после перехода в Зенит.
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Иннокентий-Смоктуновский-
1754386752
Такая проблема почти у всех: паспортисты не могут себе цену сложить, а легионеры играют на экономрежиме, но и то получается лучше, чем у паспортистов. А в европейских чемпионатах, как показывает практика, становятся лавочниками и те и другие, за исключением единиц. Вот они и мурчат в тепличных условиях у нас: одних не посадишь из-за паспорта, других не заставишь впахивать, так как и без нагрузки на тренировках можно ходить по полю пешком в нашем болоте, благо уровень позволяет. Из-за весь этот цирк ещё закидывают этих никому не нужных в европе бездельников миллионами. 
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Цугундeр
1754391220
Это цирк. И это..белый клоун.
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