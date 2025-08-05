Кирьяков – о ситуации с Глушенковым: «Это театр»

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о положении «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

– Что происходит с «Зенитом»?

– Мне кажется, там внутри что-то происходит. Словно не все сплочены идеей побеждать везде и всегда. Ощущение, что игроки решают какие-то свои личные проблемы. Задача тренерского штаба – объединить их в единое целое.

Ситуация с Глушенковым – это театр. Отец Максима начал выступать в прессе, рассказывать какие-то сказки. На мой взгляд, руководство должно было вмешаться и поддержать Семака, оказать ему поддержку. Очень некрасивая история.