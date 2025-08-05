Агент Антона Миранчука рассказал о переговорах с «Динамо»

Агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев отреагировал на информацию о переговорах с «Динамо» по поводу перехода хавбека.

«Мне об этом известно. Пока рано давать комментарии. Скажем так: с «Динамо» мы переговорили. Итоги этого разговора пока оставлю без комментариев», – сказал Кузьмичев.