Агент Антона Миранчука рассказал о переговорах с «Динамо»

Агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев отреагировал на информацию о переговорах с «Динамо» по поводу перехода хавбека.
«Мне об этом известно. Пока рано давать комментарии. Скажем так: с «Динамо» мы переговорили. Итоги этого разговора пока оставлю без комментариев», – сказал Кузьмичев.
- В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел за швейцарский клуб 24 матча, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В новом сезоне он сыграл за «Сьон» в 1 встрече.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2,5 миллиона евро.
- Контракт Миранчука с швейцарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Матч ТВ»