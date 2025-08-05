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Мостовой объяснил, почему не слушает комментаторов на матчах РПЛ

Сегодня, 09:59
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе комментаторов на матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

«Что касается работы комментаторов в матче «Зенит» – ЦСКА, я редко их слушаю в последнее время – только фоном. В тишине неинтересно смотреть футбол, но я их не слушаю, потому что иногда волосы встают дыбом от их работы. За пять минут по пять раз переобуваются», – сказал Мостовой.

  • Встречу в Санкт-Петербурге комментировали Михаил Крестинин и Павел Богданов.
  • «Зенит» и ЦСКА набрали по 5 очков после трех матчей и занимают 7-е и 8-е места в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Мостовой Александр
Комментарии (5)
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АК 68
1754378882
Мост всё правильно сказал, и переобуваються постоянно и иногда такую хрень несут, что слушать противно.
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Интерес
1754379396
Зато мы видим, что происходит на поле, а параллельно узнаём о их жизни, взаимоотношениях, путешествиях по псевдофутбольным делам, и ложной осведомлённости.Я тоже давно заметил,что это-фон,и я слушаю их,но не слышу.Точнее-не воспринимаю, разве что улавливаю самые большие несуразности и ляпы, чтобы грязно выругаться про себя.
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Красногвардейчик
1754379716
С уходом Розонова, я вообще смотрю футбол без звука, одни всхлипывания, чавкания мычания или визги как от Генича или Чердака...а главное говорят о чём угодно, только не о самой игре. Вот игру Зенит-ЦСКА показывали по федеральному каналу, с питерскими комментаторами, и их фраза ,,наш тренерский штаб,, была произнесена на всю страну!!! Если бы они на болотном тв это говорили, то пёс с ними, а так корёжит слух. Хотя матч тв тоже газовое, но всё таки общественное тв
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Garrincha58
1754386014
Я уже несколько сезонов выключаю их болтовню особенно когда комментирует Генич Неценко Шнякин и ещё один даже фамилию его не запомнил А слушать их зачем они саму игру не комментируют, а балаболят на разные темы у кого футболка красивая у кого причёска и тд и тп
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Good_win_ФКСМ
1754395493
Мостовой крайне редко говорит осознанные вещи... но сейчас все по делу.
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