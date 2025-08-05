Мостовой объяснил, почему не слушает комментаторов на матчах РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе комментаторов на матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).
«Что касается работы комментаторов в матче «Зенит» – ЦСКА, я редко их слушаю в последнее время – только фоном. В тишине неинтересно смотреть футбол, но я их не слушаю, потому что иногда волосы встают дыбом от их работы. За пять минут по пять раз переобуваются», – сказал Мостовой.
- Встречу в Санкт-Петербурге комментировали Михаил Крестинин и Павел Богданов.
- «Зенит» и ЦСКА набрали по 5 очков после трех матчей и занимают 7-е и 8-е места в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»