Мостовой объяснил, почему не слушает комментаторов на матчах РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе комментаторов на матче 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1).

«Что касается работы комментаторов в матче «Зенит» – ЦСКА, я редко их слушаю в последнее время – только фоном. В тишине неинтересно смотреть футбол, но я их не слушаю, потому что иногда волосы встают дыбом от их работы. За пять минут по пять раз переобуваются», – сказал Мостовой.