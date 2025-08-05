Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Соболев прокомментировал празднование своего гола в игре с ЦСКА

Соболев прокомментировал празднование своего гола в игре с ЦСКА

Сегодня, 09:47
8

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал рассказал о своем голе в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Соболев реализовал пенальти на 76‑й минуте игры.

После матча форвард опубликовал фотографию празднования забитого мяча, подписав его: «Петушиный?» На снимке он, вероятно, повторяет движение Владимира Жириновского из известного ролика, в котором политик говорит: «Что мне нравится, так это петушиный крик».

– Как решалось, что пенальти будете бить именно вы?

– Обычно это делает Андрей Мостовой, но в данном случае его уже заменили.

– Что означал ваш жест после забитого гола?

– Это внутрикомандные шутки [улыбается].

– О чем думали перед тем, как исполнить пенальти?

– Дня за три‑четыре до игры знал: если пойду к одиннадцатиметровой отметке, то пробью именно так. Всегда решаю такие вещи до матча.

– Ориентируетесь при этом на вратаря, против которого будете играть?

– Больше от себя отталкиваюсь. Но и учитываю, кто вратарь.

– Эпизод, который привел к пенальти, видели?

– После игры внимательно посмотрел. И, если честно, уже опасаюсь что‑либо говорить по таким поводам.

  • 28-летний Соболев в 3 матчах за «Зенит» в этом сезоне забил 1 гол, сделал 1 передачу.
  • Петербургский клуб в текущем чемпионате России занимает 7-е место с 5 очками после трех туров.

Еще по теме:
Мостовой объяснил, почему не слушает комментаторов на матчах РПЛ 5
Газзаев высказал пожелание по судейству после матча «Зенит» – ЦСКА 5
Орлов похвалил Соболева: «То что надо!»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Соболев Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1754378629
Он же идиёт . Классический .
Ответить
erybov1965
1754379660
Ну то что внутрикомандные "шутки" - это давно понятно.Не зря же он так в Зенит хотел.Соболеву лучше не отвечать на вопросы и не публиковать посты.Есть старый анекдот,немного отредактирован на современность:"Раньше сынок только в семье нашей знали,что ты ......,а теперь вся страна знает".
Ответить
Красногвардейчик
1754380128
Так он и есть петух-дельфин))
Ответить
Красногвардейчик
1754380273
– Это внутрикомандные шутки [улыбается]. ============= Да все видели зенитовские командные типа шутки))) Помним ролик как Дзюба Азмуна драл в раздевалке в Краснодаре)) В Питере это всё в почёте)
Ответить
Красногвардейчик
1754380350
– О чем думали перед тем, как исполнить пенальти? – Дня за три‑четыре до игры знал: если пойду к одиннадцатиметровой отметке, то пробью именно так. Всегда решаю такие вещи до матча. ================================ Ну тут прямое палево своей конторы) Взял и сдал...что Чистякова проплатили
Ответить
Кривая да нелёгкая
1754381150
Неоднозначный пеналь, чему радоваться то было! Зенит должен забивать чистейшие голы красивые, но с семаком это невозможно
Ответить
Номэд
1754382865
Вот это гыгыгы. Внутрикомандные петушиные шутки. В этом весь бсденит.
Ответить
Plyash
1754395404
Глядишь , промолчал бы , за умного сошёл , а так дурак дураком .
Ответить
Главные новости
Канчельскис: «Непонятно, кто руководит «Спартаком», покажите лицо этого человека»
15:00
1
Семин определил корень всех проблем «Спартака»
14:33
1
Агент Митровича высказался о переходе в «Зенит»
14:04
1
Ахметов в двух словах отреагировал на переход из «Зенита» в «Крылья Советов»
13:51
Новичка «Зенита» назвали ходячим ветераном
13:27
18
ФотоРФС объявил о ближайшем матче сборной России
13:11
3
Тюкавин рассказал, как «большая жопа» помогает ему в игре
13:01
2
Смолов сказал, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/26
12:57
5
«Спартак» сделал предложение о покупке Кена
12:47
9
«Краснодар» попросил рассмотреть решение судьи в эпизоде с Кордобой
12:36
Все новости
Все новости
Смольников высказался о возможном уходе Семака из «Зенита»
14:47
Генич шокирован гибелью комментатора Гришина
14:10
Президент «Сьона» высказался о возможном переходе Миранчука в «Динамо»
13:18
Тюкавин рассказал, как «большая жопа» помогает ему в игре
13:01
2
Смолов сказал, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/26
12:57
5
«Спартак» сделал предложение о покупке Кена
12:47
9
«Краснодар» попросил рассмотреть решение судьи в эпизоде с Кордобой
12:36
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в игре «Зенит» – ЦСКА
12:23
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре игрока сборной Аргентины
11:45
1
Экс-судья Федотов оценил решения Кукуяна в игре «Акрон» – «Спартак»
11:23
5
Газзаев объяснил, почему игроки «Спартака» часто получают красные карточки
11:05
6
«Зенит» договорился о переходе игрока в «Крылья Советов»
10:53
3
Кирьяков – о ситуации с Глушенковым: «Это театр»
10:37
10
Названы условия, на которых «Спартак» хочет подписать Куэсту
10:23
3
В «Акроне» высказались о возможности продления контракта с Дзюбой
10:11
4
Агент Антона Миранчука рассказал о переговорах с «Динамо»
10:06
1
Мостовой объяснил, почему не слушает комментаторов на матчах РПЛ
09:59
5
ФотоСоболев прокомментировал празднование своего гола в игре с ЦСКА
09:47
8
Газзаев высказал пожелание по судейству после матча «Зенит» – ЦСКА
09:31
5
Кирьяков – о «Спартаке»: «Миллионы потрачены впустую»
09:10
10
Стало известно, с кем «Зенит» будет конкурировать за покупку Митровича
08:53
1
Ташуев назвал итальянский клуб, который интересуется Сперцяном
08:42
2
Мостовой высказался о частых удалениях у «Спартака»
08:27
2
Петржела сказал, что «Зениту» нужно сделать с Глушенковым
08:03
9
ФотоЦСКА продал защитника в бразильский клуб
07:50
5
Непомнящий объяснил частые удаления у «Спартака»: «Команда обречена»
04:37
20
Известен европейский топ-клуб, интересовавшийся Батраковым
04:00
6
Семин назвал человека, способного помочь Станковичу: «Постоянно был чемпионом»
03:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 