Соболев прокомментировал празднование своего гола в игре с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал рассказал о своем голе в матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1). Соболев реализовал пенальти на 76‑й минуте игры.

После матча форвард опубликовал фотографию празднования забитого мяча, подписав его: «Петушиный?» На снимке он, вероятно, повторяет движение Владимира Жириновского из известного ролика, в котором политик говорит: «Что мне нравится, так это петушиный крик».

– Как решалось, что пенальти будете бить именно вы?

– Обычно это делает Андрей Мостовой, но в данном случае его уже заменили.

– Что означал ваш жест после забитого гола?

– Это внутрикомандные шутки [улыбается].

– О чем думали перед тем, как исполнить пенальти?

– Дня за три‑четыре до игры знал: если пойду к одиннадцатиметровой отметке, то пробью именно так. Всегда решаю такие вещи до матча.

– Ориентируетесь при этом на вратаря, против которого будете играть?

– Больше от себя отталкиваюсь. Но и учитываю, кто вратарь.

– Эпизод, который привел к пенальти, видели?

– После игры внимательно посмотрел. И, если честно, уже опасаюсь что‑либо говорить по таким поводам.