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Кирьяков – о «Спартаке»: «Миллионы потрачены впустую»

Сегодня, 09:10
10

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о первых турах нового сезона РПЛ.

– Почему гранды так тяжело вкатываются в сезон?

– У всех свои проблемы. Игроки «Динамо» и ЦСКА привыкают к требованиям новых тренеров, хотя те же «армейцы уже завоевали трофей и у них прослеживается симпатичный футбол.

«Краснодар» провел два тяжелых матча – против «Локомотива» и «Динамо». В краснодарской команде много новичков, Мусаеву нужно время, чтобы встроить их. Уверен, чемпион будет набирать очки с клубами ниже уровнем. «Зениту» приходится непросто, ну а «Спартак»...

У «красно-белых» постоянные проблемы, есть вопросы к трансферной политике. Кого и зачем они берут за такие большие деньги?

– За последние полгода «Спартак» потратил на новичков около 60 миллионов евро.

– Пока можно сказать, что эти миллионы потрачены впустую. У «Спартака» нет запаса прочности, нет побед на классе, хотя потенциал есть.

Да, сезон только начался, но уже сейчас видно, что проблемы у них будут возникать. Постоянно меняются спортивные директоры, причем приходят на наши, а иностранцы, которые приезжают к нам только чтобы заработать, потом с улыбкой на лице уезжают с полным карманом денег. На непонятные трансферы тратятся миллионы.

Тренер-иностранец – тоже проблема. Ему заплатят неустойку – и он спокойно уедет. А с нашего российского специалиста будут спрашивать, критиковать, и он все это будет слышать. А так, когда у тебя иностранцы – не с кого потом спросить за неудачи.

  • «Спартак» с лета 2024 года возглавляет серб Деян Станкович.
  • В этом году красно-белые приобрели нападающего Ливая Гарсию и полузащитника Жедсона Фернандеша, которые стали самыми дорогими покупками в истории клуба.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Кирьяков Сергей
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1754375037
Можно согласиться по всем пунктам.
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FWSPM
1754375439
если миллионы тратятся значит это кому нибуть нужно))
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Интерес
1754378229
В этом виноват бомбардир Пётр Алексеевич Романов.
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FROLL007
1754379105
Да там уже не миллионы, а миллиарды потраченные за десятилетия впустую ради 6 места. Гыгыгы
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nik55
1754380317
какое твое дело ?
Ответить
Кривая да нелёгкая
1754381288
Зениту непросто! Конечно, если там осталась эта шайка лейка семак с медведем
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Айболид
1754382239
60 мульёнов без Коко - деньги на ветер .
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vvv123
1754383142
В свинарнике создана синекура для распилов и распильщиков. Так бы и сказал!
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Павелий
1754391056
Кирьяков, ну не взял тебя Романцев в Спартак 30 лет назад. Потому что ты был слабее других кандидатов. Но ты всё угомониться и можешь и желчью брызжешь каждую неделю.
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СильныйМозг
1754393197
В спартаке, всё делают правильно, умнички, есть над чем поржать.
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