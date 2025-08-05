Кирьяков – о «Спартаке»: «Миллионы потрачены впустую»

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о первых турах нового сезона РПЛ.

– Почему гранды так тяжело вкатываются в сезон?

– У всех свои проблемы. Игроки «Динамо» и ЦСКА привыкают к требованиям новых тренеров, хотя те же «армейцы уже завоевали трофей и у них прослеживается симпатичный футбол.

«Краснодар» провел два тяжелых матча – против «Локомотива» и «Динамо». В краснодарской команде много новичков, Мусаеву нужно время, чтобы встроить их. Уверен, чемпион будет набирать очки с клубами ниже уровнем. «Зениту» приходится непросто, ну а «Спартак»...

У «красно-белых» постоянные проблемы, есть вопросы к трансферной политике. Кого и зачем они берут за такие большие деньги?

– За последние полгода «Спартак» потратил на новичков около 60 миллионов евро.

– Пока можно сказать, что эти миллионы потрачены впустую. У «Спартака» нет запаса прочности, нет побед на классе, хотя потенциал есть.

Да, сезон только начался, но уже сейчас видно, что проблемы у них будут возникать. Постоянно меняются спортивные директоры, причем приходят на наши, а иностранцы, которые приезжают к нам только чтобы заработать, потом с улыбкой на лице уезжают с полным карманом денег. На непонятные трансферы тратятся миллионы.

Тренер-иностранец – тоже проблема. Ему заплатят неустойку – и он спокойно уедет. А с нашего российского специалиста будут спрашивать, критиковать, и он все это будет слышать. А так, когда у тебя иностранцы – не с кого потом спросить за неудачи.