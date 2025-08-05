Ташуев назвал итальянский клуб, который интересуется Сперцяном

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос, что может произойти с «быками» в случае потери командой полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Он футболист стержневой, во-первых, воспитанник, лидер команды и в раздевалке, в том числе, основополагающий игрок.

Сейчас взяли Аугусту, центрального хавбека еще одного. Мне кажется, я знаю, так, между нами говоря, информацию инсайдерскую одну, она идет из первых рук по идее, что «Рома» интересуется Сперцяном. Об этом даже он не знает. Вот сейчас если услышит... Эфир посмотрит и узнает.

Эта информация до руководства дойдет, я знаю точно. Поэтому вот такая информация есть. А это хороший клуб в любом случае, Серия А», – сказал Ташуев.