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  • Ташуев назвал итальянский клуб, который интересуется Сперцяном

Ташуев назвал итальянский клуб, который интересуется Сперцяном

Сегодня, 08:42
2

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос, что может произойти с «быками» в случае потери командой полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Он футболист стержневой, во-первых, воспитанник, лидер команды и в раздевалке, в том числе, основополагающий игрок.

Сейчас взяли Аугусту, центрального хавбека еще одного. Мне кажется, я знаю, так, между нами говоря, информацию инсайдерскую одну, она идет из первых рук по идее, что «Рома» интересуется Сперцяном. Об этом даже он не знает. Вот сейчас если услышит... Эфир посмотрит и узнает.

Эта информация до руководства дойдет, я знаю точно. Поэтому вот такая информация есть. А это хороший клуб в любом случае, Серия А», – сказал Ташуев.

  • В текущем сезоне Сперцян провел 5 матчей за «Краснодар», забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
  • Контракт 25-летнего игрока сборной Армении с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: «Смотрим»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Краснодар Рома Сперцян Эдуард Ташуев Сергей
Комментарии (2)
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FFR
1754374066
У Ташуева свободного времени до хрена, поэтому сочиняет сплетни. Когда интересуются, то посылают запрос. Надо же никто не знает, только он знает.
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Иван Петров 1986
1754375133
Да никому он там не нужен.
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