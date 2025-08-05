Ташуев назвал итальянский клуб, который интересуется Сперцяном

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Сергей Ташуев ответил на вопрос, что может произойти с «быками» в случае потери командой полузащитника Эдуарда Сперцяна.
«Он футболист стержневой, во-первых, воспитанник, лидер команды и в раздевалке, в том числе, основополагающий игрок.
Сейчас взяли Аугусту, центрального хавбека еще одного. Мне кажется, я знаю, так, между нами говоря, информацию инсайдерскую одну, она идет из первых рук по идее, что «Рома» интересуется Сперцяном. Об этом даже он не знает. Вот сейчас если услышит... Эфир посмотрит и узнает.
Эта информация до руководства дойдет, я знаю точно. Поэтому вот такая информация есть. А это хороший клуб в любом случае, Серия А», – сказал Ташуев.
- В текущем сезоне Сперцян провел 5 матчей за «Краснодар», забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
- Контракт 25-летнего игрока сборной Армении с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: «Смотрим»