Неймар оформил первый дубль за два года

Нападающий «Сантоса» Неймар забил два гола в домашнем матче 18-го тура чемпионата Бразилии с «Жувентуде». Он забил первый и третий голы своей команды на 37-й и 80-й минутах. «Сантос» одержал победу со счетом 3:1.

Для Неймара это первый дубль за почти два года. В прошлый раз ему удалось забить два мяча за игру 9 сентября 2023 года в составе сборной Бразилии в отборочном матче ЧМ-2026 с Боливией (5:1).