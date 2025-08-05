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Неймар оформил первый дубль за два года

Сегодня, 08:19
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Нападающий «Сантоса» Неймар забил два гола в домашнем матче 18-го тура чемпионата Бразилии с «Жувентуде». Он забил первый и третий голы своей команды на 37-й и 80-й минутах. «Сантос» одержал победу со счетом 3:1.

Для Неймара это первый дубль за почти два года. В прошлый раз ему удалось забить два мяча за игру 9 сентября 2023 года в составе сборной Бразилии в отборочном матче ЧМ-2026 с Боливией (5:1).

  • Всего 33-летний Неймар провел за «Сантос» в этом году 17 матчей, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
  • Его клуб сейчас занимает 15-е место в чемпионате Бразилии с 18 очками после 17 проведенных встреч.

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Источник: «Бомбардир»
Бразилия. Серия А Жувентуде Сантос Неймар
Комментарии (1)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1754371787
Один из самых переоцененных игроков,столько всегда от него ждали,так восхваляли,а игрок довольно средний
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