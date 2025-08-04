Мостовой оценил нового соперника сборной России

Александр Мостовой прокомментировал договоренность о товарищеской встрече между сборными России и Иордании.

Игра пройдет 4 сентября на одном из российских стадионов.

В июне Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1) и разгромила Беларусь (4:1).

Иордания досрочно отобралась на ЧМ-2026.

«Хорошо, что у сборной России будет игра. Хорошо, что национальная команда Иордании по рейтингу ФИФА недалеко от нас. Это не та сборная, которая занимает 150-170-е места.

В этом матче обязательно должен быть разгром от сборной России», – сказал Мостовой.