Гурцкая объяснил, как «Спартак» испортил дебют Жедсона

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о дебюте Жедсона Фернандеша за «Спартак».

Португалец вышел в стартовом составе на матч с «Акроном» (1:1).

В перерыве его заменили на Пабло Солари.

Жедсон – самый дорогой новичок в истории «Спартака».

«Хороший парень, но что опять происходит со «Спартаком» не так? Они настолько сильно накручивали, что купили звезду, что ожидания будут, будто приехал боксeр или гимнаст, словно он в одиночку сможет что-то сделать.

Ты берeшь его в команду, это командный вид спорта. Ты настолько его перегрел раскруткой, что все ждали, как в первом матче он возьмeт мяч, положит три и пойдeт», – заявил Гурцкая.