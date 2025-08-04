Реакция Губерниева на матч сборной России с Иорданией

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал договоренность о товарищеской встрече между сборными России и Иордании.

Игра пройдет 4 сентября на одном из российских стадионов.

В июне Россия сыграла вничью с Нигерией (1:1) и разгромила Беларусь (4:1).

Иордания досрочно отобралась на ЧМ-2026.

– Сборная Иордании – участник предстоящего чемпионата мира. Такой матч – хорошая история для российской сборной?

– История хорошая, что с нами кто‑то еще играет. Я уже много раз об этом говорил. Спасибо тем, кто приезжает.

В том или ином виде сборная существует, играет с неплохими соперниками. Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу.

Но РФС молодцы, в данном случае поддерживают институт сборных. И ребята туда прилетают увлеченные, с горящими глазами. Об этом говорил Карпин тоже, и я это знаю. Это факт.