В ЦСКА рассказали, кто заменит Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопросы о продаже Аббосбека Файзуллаева.

«В случае с Аббосом нам исключительно важны абсолютные финансовые гарантии, которые устраивают нас и от которых мы отталкивались в переговорах.

В самое ближайшее время «Истанбул Башакшехир» должен полностью рассчитаться с ЦСКА за трансфер. Мы желаем Аббосу успехов и реализовать свою футбольную мечту.

Уход Аббоса, безусловно, является одним из факторов поиска усиления в атаку. Какие-то из фамилий, которые всплывают в СМИ, верны, какие-то – нет. По кому-то переговоры в более продвинутой стадии, по кому-то – в менее. По некоторым кандидатам удается не допустить утечки в СМИ.

Безусловно, усиление в атаку будет. Речь идет не об одном футболисте, но любые детали будут уже по итогам совершения сделок», – сказал Брейдо.