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В ЦСКА рассказали, кто заменит Файзуллаева

Вчера, 19:07
4

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопросы о продаже Аббосбека Файзуллаева.

«В случае с Аббосом нам исключительно важны абсолютные финансовые гарантии, которые устраивают нас и от которых мы отталкивались в переговорах.

В самое ближайшее время «Истанбул Башакшехир» должен полностью рассчитаться с ЦСКА за трансфер. Мы желаем Аббосу успехов и реализовать свою футбольную мечту.

Уход Аббоса, безусловно, является одним из факторов поиска усиления в атаку. Какие-то из фамилий, которые всплывают в СМИ, верны, какие-то – нет. По кому-то переговоры в более продвинутой стадии, по кому-то – в менее. По некоторым кандидатам удается не допустить утечки в СМИ.

Безусловно, усиление в атаку будет. Речь идет не об одном футболисте, но любые детали будут уже по итогам совершения сделок», – сказал Брейдо.

  • 21-летний Файзуллаев был в ЦСКА с августа 2023 года.
  • В составе армейцев атакующий полузащитник забил 8 голов и сделал 22 ассиста в 72 матчах.
  • Его продали за 7-7,5 миллиона евро.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир ЦСКА Файзуллаев Аббосбек
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Комментарии (4)
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...уефан
1754325012
..."В ЦСКА не рассказали, кто заменит Файзулаева" - наверное, такой заголовок более уместен, исходя из содержания прочитанного...
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bratskij
1754336700
Действительно, открываешь почитать что то полезное и дельное, а там пустой словесный понос не пойми для чего нацарапанный.
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