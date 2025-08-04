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Орлов дал совет «Спартаку» насчет Станковича

Вчера, 16:00
19

Геннадий Орлов считает, что ряд удалений игроков «Спартака» спровоцировало поведение главного тренера Деяна Станковича.

  • Во 2-м туре РПЛ в матче с «Балтикой» (0:3) красные карточки получили Антон Заболотный и Маркиньос.
  • Даниил Хлусевич не доиграл встречу 3-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

«Спартак» не смог обыграть «Акрон». Красно-белые пока еще в поиске своей игры. Но я бы посоветовал руководству клуба провести воспитательную беседу со Станковичем.

Ну что он себе позволяет на бровке? Постоянное недовольство судьями. Эти негативные эмоции... Все же передается игрокам!

И что в итоге получается? Заболотного удаляют в начале матча с «Балтикой». Хлусевич за минуту или две получает две желтые! Как такое возможно?

Вы в двух турах кряду остаетесь вдесятером... В голове не укладывается! И, мне кажется, это идет именно от агрессии главного тренера», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Орлов Геннадий
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Комментарии (19)
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Good_win_ФКСМ
1754316167
Хорошо бы с Орловым провели воспитательную беседу его нарколог и психиатр - это будет полезнее. пора маразматика выводить из алкогольного похмелья, да начать на нем испытывать лекарства от имбецелии
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NewLife
1754316996
Беспонтовое ворчание старого баклана). Читай басню Крылова:«Зеркало и обезьяна», точнее зеркало и баклан -чем кумушек считать трудиться....
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boris63
1754318289
Эта птица везде свой клюв суёт.
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vvv123
1754318451
Станок хрюх науськивает. Это очевидно!
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ПалкоВводецъ007
1754319099
Рыба гниёт с головы. Надо её отсечь. Гыгыгы
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subbotaspartak
1754320772
Спасибо за совет, мы с ним поговорим.
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Spartak_forv@
1754320912
Советую Орлову ничего не советовать Спартаку,а советовать своим,нам своих ветеранов советчиков хватает
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alefreddy
1754321267
пусть Сереже-сельдерею советует
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Foxitkuban
1754321803
"Красно-белые пока еще в поиске своей игры" - сколько лет уже ищут?
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nik55
1754330588
ты дай совет Семаку
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