Орлов дал совет «Спартаку» насчет Станковича

Геннадий Орлов считает, что ряд удалений игроков «Спартака» спровоцировало поведение главного тренера Деяна Станковича.

Во 2-м туре РПЛ в матче с «Балтикой» (0:3) красные карточки получили Антон Заболотный и Маркиньос.

Даниил Хлусевич не доиграл встречу 3-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

«Спартак» не смог обыграть «Акрон». Красно-белые пока еще в поиске своей игры. Но я бы посоветовал руководству клуба провести воспитательную беседу со Станковичем.

Ну что он себе позволяет на бровке? Постоянное недовольство судьями. Эти негативные эмоции... Все же передается игрокам!

И что в итоге получается? Заболотного удаляют в начале матча с «Балтикой». Хлусевич за минуту или две получает две желтые! Как такое возможно?

Вы в двух турах кряду остаетесь вдесятером... В голове не укладывается! И, мне кажется, это идет именно от агрессии главного тренера», – сказал Орлов.