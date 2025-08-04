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Бывший арбитр РПЛ оценил пенальти «Зенита» в ворота ЦСКА

Вчера, 13:17
15

Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров прокомментировал пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА (1:1).

Главный судья Артем Чистяков назначил 11-метровый удар за фол на Густаво Мантуане, который реализовал Александр Соболев.

«Абсолютно верное решение главного арбитра Артема Чистякова. Нарушение со стороны Кругового неумышленное, но очевидное: фол по неосторожности, который по всем параметрам тянет на пенальти. Особенно важно отметить, что арбитр самостоятельно принял решение, без долгих пауз и давления – в нынешней судейской обстановке это вызывает уважение.

Пенальти в этом моменте – справедливый и безальтернативный вердикт», – сказал Егоров.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Егоров Александр
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Комментарии (15)
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Persona_non_Grata
1754303657
И ведь не зря же так "возбудили" всех бывших и нынешних - "чует собака чьё мясо съела2 !!!...
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Красногвардейчик
1754303809
Питерская академия судей дружно поддержала Чистякова, в его грязном деле....тьфуууу ,,юбиляры,,
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gor77
1754305180
Да фиг с ним, с этим пенальти. Вопрос в другом - почему Акрон находится ниже в турнирной таблице, чем ЦСКА и Зенит? Ведь по разнице мячей оба клуба - 1, а Акрон 4.(((((
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Киран Коннор
1754305255
Таких пенальти в каждой игре можно поставить штук 15
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Good_win_ФКСМ
1754307904
НУ, ОТ БО.М.ЖЕ-ПОДСТИЛКИ иного смысл ожидать))) он же хочет получать плюшки от "бездомное-тв" ))
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FWSPM
1754308101
страшно преставить что бы было без этих пенальти 1 очко за три тура
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WILDLING_HRUNDEL
1754310978
Стыдно за спартак и его цсковских подсвинок
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алдан2014
1754312220
Пенальти справедливый...и очень правильно назначенный! Ох сколько нам скандалов разных,готовит юбилея год!
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ПалкоВводецъ007
1754319442
Железобетонный пенальти Гыгыгы
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Айболид
1754324705
Бомбардир сегодня на секту ЗаПРаФщиков работает .Они и так то взрывные господа , но лишний повод для истерики жаждут как первую з/п после отпуска .
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