Бывший арбитр РПЛ оценил пенальти «Зенита» в ворота ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Александр Егоров прокомментировал пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА (1:1).

Главный судья Артем Чистяков назначил 11-метровый удар за фол на Густаво Мантуане, который реализовал Александр Соболев.

«Абсолютно верное решение главного арбитра Артема Чистякова. Нарушение со стороны Кругового неумышленное, но очевидное: фол по неосторожности, который по всем параметрам тянет на пенальти. Особенно важно отметить, что арбитр самостоятельно принял решение, без долгих пауз и давления – в нынешней судейской обстановке это вызывает уважение.

Пенальти в этом моменте – справедливый и безальтернативный вердикт», – сказал Егоров.