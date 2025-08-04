Агент Ракова – о возвращении в «Локо»: «Нет смысла, тренер в него не верит»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Вадима Ракова, высказался о возможном возвращении форварда «Крыльев Советов» в «Локомотив».

Раков забил 4 гола в 3 матчах за «Крылья».

20-летний россиянин выступает за самарцев на правах аренды из «Локо».

«Старт сезона Ракова? Сказать, что я ждал, что Вадик с первой игры раскроется и начнет показывать яркий и результативный футбол, было бы неправдой. Но Ракову нужно было доверие тренера, а образование и талант у него на очень высоком уровне. Поэтому сказать, что я удивлен – тоже нельзя. Сейчас вижу того Вадика, которого я ожидал видеть.

Реально ли его возвращение в «Локомотив» зимой с такой игрой? У нас нет опции, что «Локомотив» может забрать его обратно. Но дело тут в другом: главный тренер «Локомотива» предпочитает других игроков на его позицию. Поэтому нет смысла возвращаться к тренеру, который в него не верит, когда у него все складывается в нынешней команде.

Раков 100% проведет весь сезон в «Крыльях Советов»? В процентах не скажу, но какой смысл что-то менять, если и у него лично, и у команды вместе с ним сезон складывается отлично? Дай Бог, чтобы это продолжалось», – сказал Кузьмичев.