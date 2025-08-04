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  • Агент Ракова – о возвращении в «Локо»: «Нет смысла, тренер в него не верит»

Агент Ракова – о возвращении в «Локо»: «Нет смысла, тренер в него не верит»

Вчера, 12:37
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Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Вадима Ракова, высказался о возможном возвращении форварда «Крыльев Советов» в «Локомотив».

  • Раков забил 4 гола в 3 матчах за «Крылья».
  • 20-летний россиянин выступает за самарцев на правах аренды из «Локо».

«Старт сезона Ракова? Сказать, что я ждал, что Вадик с первой игры раскроется и начнет показывать яркий и результативный футбол, было бы неправдой. Но Ракову нужно было доверие тренера, а образование и талант у него на очень высоком уровне. Поэтому сказать, что я удивлен – тоже нельзя. Сейчас вижу того Вадика, которого я ожидал видеть.

Реально ли его возвращение в «Локомотив» зимой с такой игрой? У нас нет опции, что «Локомотив» может забрать его обратно. Но дело тут в другом: главный тренер «Локомотива» предпочитает других игроков на его позицию. Поэтому нет смысла возвращаться к тренеру, который в него не верит, когда у него все складывается в нынешней команде.

Раков 100% проведет весь сезон в «Крыльях Советов»? В процентах не скажу, но какой смысл что-то менять, если и у него лично, и у команды вместе с ним сезон складывается отлично? Дай Бог, чтобы это продолжалось», – сказал Кузьмичев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Раков Вадим
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Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1754301189
Когда этот тренер выиграет чемпионат или кубок буду полагаться на его мнение. А пока купили бревно Комличенко с нулевым КПД которому доверяет тренер. Ракову удачи! Не потеряется.
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FWSPM
1754308349
пора готовить мешок для бабосиков скоро попрет
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zigbert
1754309013
Показал завидную результативность на старте чемпионата. Теперь Галактионов может изменить свое мнение о нем.
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