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Федотов оценил пенальти «Зенита» в ворота ЦСКА

Вчера, 20:06
27

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА.

Главный судья Артем Чистяков назначил 11-метровый удар за фол на Густаво Мантуане, который реализовал Александр Соболев.

«Контакт был. Насколько серьeзный – нет смысла говорить, потому что арбитр решил назначить 11-метровый. Круговой действовал неосторожно и попал сзади по ноге Мантуану. Это решение Чистякова, он находился в хорошей позиции, поэтому VAR здесь вмешаться не мог. Тот момент, когда судья всe видит и трактует эпизод по-своему. Предъявить Чистякову я ничего не могу, вопросов к нему нет», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Федотов Игорь
Комментарии (27)
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Литейный 4 (returned)
1754241179
Чистое пенальти. Круговой подогнал ногу Мантуану касанием и заплёл её. Спасибо тебе бывший. Гыгыгы
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Интерес
1754241205
Учитывая тенденции нынешнего ВАРёного судейства, пенальти был.Круг сегодня сыграл дважды в пользу Питера-сперва отдав неудачный пас,вместо того, чтобы забить гол самому,а потом у лицевой, когда надо было просто контролировать телодвижения напа,саданул по ноге. Мораль: второй матч, после своего "подвига",почти проваливает, не подтвердив ожидания.Может присесть снова.
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RUSARM
1754241424
Судя по игре и трактовкам чистяка,все судилось в пользу бзенита,надо проверить его счета,ведь неспроста он так судил!!больше не назначать его на матчи с ЦСКА,руководство шевелитесь уже!!
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Semenycch
1754241433
Пенальти абсолютно чистый!
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Аид666
1754241519
«Зенит» забил с пенальти во всех 3-турах РПЛ случайность...
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ivany4
1754242221
Обещанные ведмедём "приятные сюрпризы и действа" продолжаются в 3 туре. Даже судья с опытом, дабы не лишится работы сказал мягко, - "Контакт был. Насколько серьeзный – нет смысла говорить, потому что арбитр решил назначить 11-метровый.")) Ключевое слово - РЕШИЛ!!! Мало-мальски знакомые с футболом или динамикой бега, могут отчетливо увидеть, что это было нарисовано, (ВидеоОбзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты). Игрок сбг не стал убирать левую ногу, согнулся перед остановкой и коник на него налетел. Пенальти дают за умышленное нарушение в штрафной площадке, не так ли?? А где видно что нога коника догоняет ногу б.ом.жа для удара? Он просто нарвался на выставленную ногу.
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Кузьмич на трибуне
1754243490
Мне показалось(посте просмотра повторов) что пенальти чистый.
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Cleaner
1754245136
Федотов, не неси пургу! Как это ВАР вмешаться НЕ МОГ???????????????????? ВАР на то и создан, чтобы смотреть правильность назначения пенальти, правильность голов и красных карточек! Это ОБЯЗАННОСТЬ ВАР!!!...(((((((((((((((((
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pasha-ansh@mail.ru
1754247927
дельфин проговорился,что за 4 дня знал в какой угол будет бить пенальти, газпрём рулит
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momwig_
1754253141
Зачем вообще эти "эксперты"? В правилах написано совсем не то, чтт они рассказывают. Это как "не убий" толковать.
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