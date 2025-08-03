Федотов оценил пенальти «Зенита» в ворота ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА.

Главный судья Артем Чистяков назначил 11-метровый удар за фол на Густаво Мантуане, который реализовал Александр Соболев.

«Контакт был. Насколько серьeзный – нет смысла говорить, потому что арбитр решил назначить 11-метровый. Круговой действовал неосторожно и попал сзади по ноге Мантуану. Это решение Чистякова, он находился в хорошей позиции, поэтому VAR здесь вмешаться не мог. Тот момент, когда судья всe видит и трактует эпизод по-своему. Предъявить Чистякову я ничего не могу, вопросов к нему нет», – сказал Федотов.