Ливай Гарсия оценил старт сезона для «Спартака»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал ничью с «Акроном» в 3-м туре РПЛ.

Встреча в Самаре закончилась со счетом 1:1. «Спартак» упустил победу на 95-й минуте, пропустив от Артема Дзюбы с пенальти.

– Тяжелый матч, нас было десять человек, хотели одержать победу, но не получилось. Я не видел повтора, два пенальти есть, значит, есть.

– Ты доволен, как судят «Спартак» в первых турах?

– Можно каждую неделю об этом говорить. Но я хочу говорить о футболе. Судейство от нас не зависит.

– Как оцените старт сезона. Что‑то не так с игрой?

– Это начало сезона, как вы сказали. Да, не лучший старт. Самое главное, что мы можем это исправить.