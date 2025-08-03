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  • РПЛ. «Балтика» переиграла «Оренбург» (3:2) и сохранила место в топ-3

РПЛ. «Балтика» переиграла «Оренбург» (3:2) и сохранила место в топ-3

Вчера, 17:49
9

В матче 3-го тура РПЛ «Балтика» на своем поле победила «Оренбург» со счетом 3:2.

В 1-м тайме у хозяев отличился Брайан Хиль, реализовавший пенальти на 23-й минуте. За несколько минут до этого у калинингрдцев не смог забить с 11-метровой отметки Илья Петров.

Все остальные голы были забиты после перерыва. На 48-й минуте преимущество хозяев увеличил Максим Петров. Гости отыграли один мяч на 58-й минуте усилиями Евгения Болотова.

На 65-й Чинонзо Оффор забил третий гол у «Балтики». Второй гол у «Оренбурга» на счету Эмирджана Гюрлюка, который отправил мяч в сетку на 69-й минуте.

«Балтика» занимает 3-е место в РПЛ с 7 очками после трех туров. Калининградцы находились в топ-3 и после 2-го тура. «Оренбург» идет 11-м с 2 очками.

Россия. Премьер-лига. 3 тур
Балтика - Оренбург - 3:2 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Б. Хиль, 23 (с пенальти); 2:0 - М. Петров, 48; 2:1 - Е. Болотов, 58; 3:1 - Ч. Оффор, 65; 3:2 - Э. Гюрлюк, 69.
Удаления: нет - А. Татаев, 90 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: И. Петров, 19 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Балтика
Комментарии (9)
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Desma
1754232767
А Балтика пока не плохо идёт. Набирает нужные очки.
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Интерес
1754232853
Надо было 5-2 делать.
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Mirak92
1754233257
На стадионе прям приятно. Отличная поддержка, много народу. С нужной победой.!
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Burtaze
1754234106
Хорошее впечатление Балтика оставляет, Талалаеву удачи..
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ySS
1754234884
Так и не понял, за что дали перебить пенальти
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alex1951
1754235976
Балтийцы доказывают свою состоятельность.... И это новичок РПЛ ))) Так держать...
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sochi-2013
1754236293
Бубен Талалаева уволил, и вот результат. Молодцы!
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shurik45
1754236574
Думаю,не за горами услышать на пресс-конференции:Мы на первом месте.
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