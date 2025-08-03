РПЛ. «Балтика» переиграла «Оренбург» (3:2) и сохранила место в топ-3

В матче 3-го тура РПЛ «Балтика» на своем поле победила «Оренбург» со счетом 3:2.
В 1-м тайме у хозяев отличился Брайан Хиль, реализовавший пенальти на 23-й минуте. За несколько минут до этого у калинингрдцев не смог забить с 11-метровой отметки Илья Петров.
Все остальные голы были забиты после перерыва. На 48-й минуте преимущество хозяев увеличил Максим Петров. Гости отыграли один мяч на 58-й минуте усилиями Евгения Болотова.
На 65-й Чинонзо Оффор забил третий гол у «Балтики». Второй гол у «Оренбурга» на счету Эмирджана Гюрлюка, который отправил мяч в сетку на 69-й минуте.
«Балтика» занимает 3-е место в РПЛ с 7 очками после трех туров. Калининградцы находились в топ-3 и после 2-го тура. «Оренбург» идет 11-м с 2 очками.
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Балтика - Оренбург - 3:2 (1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Хиль, 23 (с пенальти); 2:0 - М. Петров, 48; 2:1 - Е. Болотов, 58; 3:1 - Ч. Оффор, 65; 3:2 - Э. Гюрлюк, 69.
Удаления: нет - А. Татаев, 90 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: И. Петров, 19 - нет.
Источник: «Бомбардир»