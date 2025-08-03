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  • Семак объяснил отсутствие Глушенкова в старте «Зенита» на матч с ЦСКА

Семак объяснил отсутствие Глушенкова в старте «Зенита» на матч с ЦСКА

Вчера, 17:30
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему оставил Максима Глушенкова в запасе на матч с ЦСКА.

В прошлой игре с «Рубином» Семак заменил Глушенкова в перерыве.

– Почему выбрали Педро вместо Максима Глушенкова?

– Во‑первых, у ЦСКА очень активные фланги, те же подключения Мойзеса, поэтому нужно дисциплинированно сыграть в обороне. Во‑вторых, на мой взгляд, Педро сейчас смотрится лучше, чем Максим, поэтому играет в стартовом составе. А по позиции… Педро может сыграть и слева, и справа, и в центре, и как латераля мы его в каких‑то матчах использовали. Это игрок с хорошим потенциалом в плане разнообразных позиций.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Глушенков Максим Семак Сергей
Комментарии (9)
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1754232506
Позор риодежанейрЕ.
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Garrincha58
1754232809
Всё Глушенкову пора искать команду в Зените при Семаке ему уже ничего не светит капитальный игрок запаса
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neim
1754232926
Красиво наврал ))).
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Desma
1754232966
Вообще-то Педро брали как нападающего, способного убежать, обыграть и технично забить. Семак решил сделать из него универсального солдата? Не понятно.....
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Burtaze
1754233899
Ну не мог же он открыто сказать, что семейство Глушенковых густо чирикает..
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Серый212918
1754236878
Русские вперёд! ЦВБП.
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Taps
1754236988
Пучеглазого наконец-то выгнали ...
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