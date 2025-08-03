Семак объяснил отсутствие Глушенкова в старте «Зенита» на матч с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему оставил Максима Глушенкова в запасе на матч с ЦСКА.

В прошлой игре с «Рубином» Семак заменил Глушенкова в перерыве.

– Почему выбрали Педро вместо Максима Глушенкова?

– Во‑первых, у ЦСКА очень активные фланги, те же подключения Мойзеса, поэтому нужно дисциплинированно сыграть в обороне. Во‑вторых, на мой взгляд, Педро сейчас смотрится лучше, чем Максим, поэтому играет в стартовом составе. А по позиции… Педро может сыграть и слева, и справа, и в центре, и как латераля мы его в каких‑то матчах использовали. Это игрок с хорошим потенциалом в плане разнообразных позиций.