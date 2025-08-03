«Спартак» продолжит переговоры по трансферу игрока сборной Ганы

«Фенербахче» продолжает переговоры со «Спартаком» о возможности перехода в российский клуб защитника Александера Джику.
Турецкий готов продать игрока сборной Ганы за 3-4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что красно-белые готовы удовлетворить требование Джику о заработной плате в размере 2 миллионов евро в год.
- 30-летний футболист в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. Ранее он также играл в Лиге 1 за «Страсбур», «Кан» и «Бастию».
- Transfermarkt оценивает стоимость Джику в 6,5 миллиона евро.
- Срок контракта игрока с «Фенербахче» истекает 30 июня 2026 года.
Источник: страница Экрема Конура в соцсети X