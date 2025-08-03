«Спартак» продолжит переговоры по трансферу игрока сборной Ганы

«Фенербахче» продолжает переговоры со «Спартаком» о возможности перехода в российский клуб защитника Александера Джику.

Турецкий готов продать игрока сборной Ганы за 3-4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы удовлетворить требование Джику о заработной плате в размере 2 миллионов евро в год.