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  • Станкович объяснил включение Жедсона в состав на игру с «Акроном»

Станкович объяснил включение Жедсона в состав на игру с «Акроном»

Сегодня, 13:30
8

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал появление новичка Жедсона Фернандеша в стартовом составе на гостевой матч 3-го тура РПЛ с «Акроном».

– Насколько Жедсон уже влился в команду?

– Считаю, что большие футболисты должны быть на поле. Им не нужно много времени на адаптацию. Посмотрим, как будет складываться игра в отсутствии Маркиньоса и Заболотного.

У нас двое нападающих в стартовом составе. Для любого тренера очень хорошо иметь такой большой состав. Рад, что есть такая возможность. Если игроки травмированы или дисквалифицированы, нам есть кем их заменить.

Да, есть изменения в составе по сравнению с матчем против «Балтики», и я рад, что у нас много футболистов, которые готовы выйти на поле и биться ради команды. Если кто‑то пропустит один‑два матча, в этом нет трагедии. Сезон длинный, поэтому нам понадобятся все футболисты, и каждый внесет свой вклад.

  • Начало матча «Акрон» – «Спартак» запланировано на 13:30 мск.
  • Сумма трансфера 26-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак» из «Бешикташа» составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Фернандеш Жедсон
Комментарии (8)
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Интерес
1754217473
Безумный акроновец на 7-й секунде показал Угальде, что ждёт в итоге "Спартак".Обыграют-не обыграют,но покалечат.
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САДЫЧОК
1754220095
Станкович ты вредитель злодей! Как можно выпустить Хлусевича и Рябчука с Литвиновым? Жедсон дает пас в атаку на Хлусевича-а тот тормозит и отдает назад пас.Ни одного точного паса, ни одного развития в атаку! Рябчук нарушает правила в безобидной ситуации и не может отдать пас!
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Интерес
1754220289
КАк и предполагали нормальные спартаковцы на сайте, Жедсон -шутка, Хлусевич-катастрофа.
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DVOK68
1754220810
Ты бы лучше Хлусевича не ставил в основу!Ну ладно поставил...Но ты ж видишь как этот бездарь косячит раз за разом,потом получает карточку!Меняй!!! Нет...не поменял... В результате удаление имени Станковича!Спасибо,родной!
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