Черчесов оценил ситуацию с Венделом в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о положении полузащитника «Зенита» Вендела в петербургской команде.

– «Зенит» недавно заявил на сезон Вендела, чей переход в «Ботафого» сорвался по не зависящим ни от самого футболиста, ни от питерцев причинам. Как вы считаете, насколько он в своем нынешнем моральном состоянии помощник команде Семака? Или все-таки стоит искать варианты, потому что у бразильца сложно с мотивацией?

– Видел, как он умеет играть в футбол, особенно когда в порядке, но лично с Венделом не знаком, никогда не общался. Что греха таить, он был основополагающим исполнителем, гарантом побед «Зенита».

Что касается моральной стороны... Нужно отдать должное терпению питерцев. Клуб ведет себя очень корректно. И окружение Вендела, и он сам, наверное, должны осознать ситуацию и хотелки, которые у каждого из нас иногда бывают, соизмерять с тем, в какой ситуации ты находишься, в каком клубе ты играешь и как к тебе относятся.

У тебя действующий контракт. Если есть соглашение, а у футболиста нет мотивации, возникает логичный вопрос: если у «Зенита» вдруг пропадет мотивация платить ему зарплату, что тогда скажет Вендел?