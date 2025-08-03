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Черчесов оценил ситуацию с Венделом в «Зените»

Сегодня, 12:45
6

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о положении полузащитника «Зенита» Вендела в петербургской команде.

«Зенит» недавно заявил на сезон Вендела, чей переход в «Ботафого» сорвался по не зависящим ни от самого футболиста, ни от питерцев причинам. Как вы считаете, насколько он в своем нынешнем моральном состоянии помощник команде Семака? Или все-таки стоит искать варианты, потому что у бразильца сложно с мотивацией?

– Видел, как он умеет играть в футбол, особенно когда в порядке, но лично с Венделом не знаком, никогда не общался. Что греха таить, он был основополагающим исполнителем, гарантом побед «Зенита».

Что касается моральной стороны... Нужно отдать должное терпению питерцев. Клуб ведет себя очень корректно. И окружение Вендела, и он сам, наверное, должны осознать ситуацию и хотелки, которые у каждого из нас иногда бывают, соизмерять с тем, в какой ситуации ты находишься, в каком клубе ты играешь и как к тебе относятся.

У тебя действующий контракт. Если есть соглашение, а у футболиста нет мотивации, возникает логичный вопрос: если у «Зенита» вдруг пропадет мотивация платить ему зарплату, что тогда скажет Вендел?

  • 27-летний Вендел в этом сезоне провел 1 матч за «Зенит».
  • Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне за 20 миллионов евро, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
  • Он пропустил 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ.
  • Контракт Вендела с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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Project Бабангида
1754214919
в соц.опрсе "кого бы вы хотели больше видеть- Черчесова без усов или Ванду Нару без трусов?" Саламыч победил с огромным отрывам
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Taps
1754215921
Всех бабазянов = на родину.
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Интерес
1754216002
Если у "Зенита" пропадёт мотивация платить зарплату Венделу", то он разует, вместе с ФИФА-УЕФА и судебными инстанциями, "Зенит" догола, и никакой всесильный Миллер не поможет.
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swot1205
1754220455
Золотые слова про мотивацию
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Garrincha58
1754220890
ничего нового и интересного
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