Мамаев заявил, что у российского футбола нет проблем

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев считает, что в российском футболе глобально нет проблем.
«Главная проблема российского футбола? Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. Если говорить о более мелких, в этом вопросе уже стоит разбираться специалистам.
Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», – сказал Мамаев.
- 36-летний Мамаев завершил карьеру в 2022 году после выступлений за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». В составе национальной команды полузащитник провел 15 игр в 2010–2016 годах.
- Этим летом «Химки» снялись с турнира РПЛ из-за долгов, «Торпедо» было переведено в Первую лигу из-за попытки подкупка судей.
Источник: Sport24