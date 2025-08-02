В «Ростове» ответили, закроют ли команду на базе после четырех подряд поражений

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ.

Ростовчане уступили со счетом 1:4. Это четвертое поражение команды в четырех матчах на старте сезона.

– Не чувствуете давления со стороны руководства?

– Нет. Чувствую полное доверие, никакого давления не ощущаю.

– Не хотите ли вы закрыть команду на базе?

– Так мы точно не выиграем, я должен найти ключ к команде. У нас есть игроки, которые могут заменить ушедших. И у меня есть сил для этого.