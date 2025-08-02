Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Ростове» ответили, закроют ли команду на базе после четырех подряд поражений

В «Ростове» ответили, закроют ли команду на базе после четырех подряд поражений

Вчера, 22:16
1

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ.

Ростовчане уступили со счетом 1:4. Это четвертое поражение команды в четырех матчах на старте сезона.

– Не чувствуете давления со стороны руководства?

– Нет. Чувствую полное доверие, никакого давления не ощущаю.

– Не хотите ли вы закрыть команду на базе?

– Так мы точно не выиграем, я должен найти ключ к команде. У нас есть игроки, которые могут заменить ушедших. И у меня есть сил для этого.

Еще по теме:
Игрок «Ростова» обратился к болельщикам: «Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться»
Ракову пообещали ростовских раков после дубля «Ростову» 22
Реакция Генича на три подряд поражения «Ростова» в РПЛ 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов Альба Джонатан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1754206631
Эффективного менеджера Слюсарева с его верными вертухаями из Чайки надо "закрыть" и желательно на какой-нибудь "базе", находящейся под управлением УФСИН
Ответить
Главные новости
«Спартак» продолжит переговоры по трансферу игрока сборной Ганы
14:49
«Спартак» остался в меньшинстве в конце 1-го тайма матча с «Акроном»
14:37
7
Известный агент похвалил «Спартак» за трансфер Жедсона
13:53
1
Станкович объяснил включение Жедсона в состав на игру с «Акроном»
13:30
8
Черчесов оценил ситуацию с Венделом в «Зените»
12:45
6
Мамаев заявил, что у российского футбола нет проблем
12:00
4
Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»
11:54
7
Агент Батракова высказался о переписке россиянина с португальцем из «Аль-Насра»
11:42
3
ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша
11:24
3
Лунев высказался о своих заявлениях в адрес Карпина
11:05
4
Все новости
Все новости
«Твенте» дал окончательный ответ по трансферу Влапа в «Спартак»
14:11
2
Булыкин – о матче «Краснодар» – «Динамо»: «Антифутбол, тяжело было смотреть»
13:47
1
«Зенит» может перехватить Гонсалвеша у ЦСКА
13:25
1
Экс-фигурист предложил уравнять бюджеты клубов РПЛ: «Есть «Зенит» и есть «Балтика». Как бороться? Никак!»
13:14
4
Фото«Рубин» продлил контракт с полузащитником сборной Армении
13:00
Канчельскис дал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
12:37
3
Мусаев рассказал, как выгнал Кордобу с поля на тренировке
12:31
1
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – «Спартак»: 3 августа
12:22
4
Игрок «Ростова» обратился к болельщикам: «Сейчас будут трудные времена, нам надо сплотиться»
12:14
Мамаев заявил, что у российского футбола нет проблем
12:00
4
Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»
11:54
7
Агент Батракова высказался о переписке россиянина с португальцем из «Аль-Насра»
11:42
3
Пономарев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»
11:30
1
ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша
11:24
3
Лунев высказался о своих заявлениях в адрес Карпина
11:05
4
«Краснодар» заинтересовался Кеном
10:57
Агент Чернова – об интересе «Спартака» к Пальцеву: «Никита однозначно сильнее»
10:22
1
Карпин рассказал об эмоциях от первого поражения в «Динамо»
09:55
6
ФотоКарраскаль покинул «Динамо»
09:18
7
Где смотреть матч «Рубин» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2025
08:30
Карпин объяснил поражение «Динамо» от «Краснодара»: «У нас нехватка кадров»
00:50
25
Радченко назвал самую популярную команду России
00:37
8
Известный агент сравнил Жерсона из «Зенита» с Жедсоном из «Спартака»
00:00
2
Кордоба прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»
Вчера, 23:44
Галактионов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 23:23
8
Новичок «Краснодара» Перрен получил травму
Вчера, 23:20
1
Мусаев оценил победу «Краснодара» над «Динамо»
Вчера, 23:04
1
Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 23:01
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 