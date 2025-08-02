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  • Лапочкин назвал виновного в ошибочном удалении Маркиньоса с «Балтикой»

Лапочкин назвал виновного в ошибочном удалении Маркиньоса с «Балтикой»

Вчера, 21:30
11

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал вердикт ЭСК РФС по удалению Маркиньоса в матче «Спартак» – «Балтика».

В Экспертно-судейской комиссии РФС сообщили, что арбитр Сергей Карасев ошибся, удалив бразильца.

«Видимо, в ЭСК провели линии и определили положение вне игры. Без линий у нас было только ощущение, что Саусь находился за линией офсайда. Очевидно, что в таком случае второй желтой карточки быть не должно. Конечно, это вина ассистента главного судьи. Карасев по факту показывает предупреждение за срыв атаки. Но откуда ему знать, что футболист находился в офсайде?» – сказал Лапочкин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Маркиньос Лапочкин Сергей
Комментарии (11)
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NewLife
1754159779
Хоть какая-то презумпция невиновности в голове должна быть,умники на варе могли бы на ушко радировать, и лысому стоило их переспросить и подумать прежде чем выносить такое строгое наказание.
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rash1959
1754160324
лапка, с... неделю соплю жевал и перед новым туром переобулс? Сейчас опять чего- нибудь высосет
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Этот чудный мир
1754166617
арбитр Сергей Карасев ошибся,... Конечно, это вина ассистента главного судьи. Карасев по факту показывает предупреждение за срыв атаки. Но откуда ему знать, что футболист находился в офсайде?» – сказал Лапочкин.======= Акукуительно. Карасев ошибся.Но он не не ошибся, потому что ошибся ассистент главного судьи.)))
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alefreddy
1754168244
отмазали болотные так и дальше будет-откуда им взять
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cska1948
1754202191
Почему ассистент ошибся, если без офсайдных линий невозможно определить, был офсайд или нет? Лапочкин сам говорил, что ассистентов учат при сомнении в офсайде трактовать это в пользу атаки. И главное, разве в РПЛ отменили правило фиксировать офсайд по завершению эпизода? В угоду Спартаку ассистента сделали крайним.
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Спартaк
1754212001
грош цена нашему судейству
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