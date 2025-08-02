Лапочкин назвал виновного в ошибочном удалении Маркиньоса с «Балтикой»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал вердикт ЭСК РФС по удалению Маркиньоса в матче «Спартак» – «Балтика».

В Экспертно-судейской комиссии РФС сообщили, что арбитр Сергей Карасев ошибся, удалив бразильца.

«Видимо, в ЭСК провели линии и определили положение вне игры. Без линий у нас было только ощущение, что Саусь находился за линией офсайда. Очевидно, что в таком случае второй желтой карточки быть не должно. Конечно, это вина ассистента главного судьи. Карасев по факту показывает предупреждение за срыв атаки. Но откуда ему знать, что футболист находился в офсайде?» – сказал Лапочкин.