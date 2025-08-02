«Никита сам не знает, какие к нему претензии»: агент Чернова – об уходе из «Спартака»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, поделился подробностями ухода из клуба. Ранее стало известно, что 29-летний футболист перейдет на правах аренды в «Крылья Советов».

– Как случилось, что Никита Чернов оказался вне «Спартака»?

– Некорректно будет передавать разговор с менеджментом клуба. Эти вопросы должны оставаться внутри. Но очевидно, что тренер делает ставку на других ребят, а Никите надо играть.

– Но Никита очень адекватный парень, вряд ли к нему были претензии по отношению к делу.

– Никита сам не знает, какие к нему претензии – не было разговора, когда тренер сказал, что конкретно не устраивает. Я со Станковичем не общался, а он сам с игроками практически не общается. Было передано менеджменту, что хочется других игроков. Ходят разговоры, что Никите не хватает эмоциональной составляющей. Но для меня центральный защитник с железной нервной системой это плюс. Но тренер видит это по-другому.