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  • «Никита сам не знает, какие к нему претензии»: агент Чернова – об уходе из «Спартака»

«Никита сам не знает, какие к нему претензии»: агент Чернова – об уходе из «Спартака»

Вчера, 19:42
9

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова, поделился подробностями ухода из клуба. Ранее стало известно, что 29-летний футболист перейдет на правах аренды в «Крылья Советов».

– Как случилось, что Никита Чернов оказался вне «Спартака»?

– Некорректно будет передавать разговор с менеджментом клуба. Эти вопросы должны оставаться внутри. Но очевидно, что тренер делает ставку на других ребят, а Никите надо играть.

– Но Никита очень адекватный парень, вряд ли к нему были претензии по отношению к делу.

– Никита сам не знает, какие к нему претензии – не было разговора, когда тренер сказал, что конкретно не устраивает. Я со Станковичем не общался, а он сам с игроками практически не общается. Было передано менеджменту, что хочется других игроков. Ходят разговоры, что Никите не хватает эмоциональной составляющей. Но для меня центральный защитник с железной нервной системой это плюс. Но тренер видит это по-другому.

  • Чернов выступает за «Спартак» 3,5 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита
Комментарии (9)
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Desma
1754153185
Дали пинка и всего делов. Что уж рассуждать. Хорошо, что перейдет на правах аренды в «Крылья Советов». Какие-то деньги.....
Ответить
Этот чудный мир
1754154694
Никита сам не знает, какие к нему претензии==== А ты агент дебильный для чего ? Ты должен разбираться какие претензии к твоему клиенту. Ты за счет футболистов живешь.Миллионы имеешь за один переход.Твоя обязанность знать и решать их проблемы.
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andrei-sarap-yandex
1754159503
ДОЛОЙ ЛИМИТ...ДА ЗДРАСТВУЕТ КОНКУРЕНЦИЯ
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rash1959
1754160110
За 3.5 года твоя цена полторашка с натяжкой? К кому претензии?
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erybov1965
1754164739
Претензия одна,как ему удалось оказаться в Спартаке,с таким футбольным мастерством.И эта же претензия к его агенту.
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alefreddy
1754168479
Никита был долго на травме-это причина а как игрок сильнее чем остались(кроме Дуарте)
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алдан2014
1754178772
Ставка тренера на других игроков. Что там не понятно агенту?. А вот фраза,что Станкович почти не общается с игроками напрягла. Как такое быть то может.
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