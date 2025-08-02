Петржела назвал два фактора, убивающих российский футбол

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о главных проблемах российского футбола.
«Сейчас русские команды не могут играть в еврокубках, а это большая проблема. Отсутствие международных игр сильно сказывается. Играть только между собой – катастрофа.
Еще мне не нравится, что в РПЛ играют только бразильцы и латиноамериканцы, как, например, в «Зените». Я бы хотел, чтобы больше ребят из академий играло в командах.
А такое количество легионеров убивает русский футбол. У местных ребят просто нет никаких шансов попасть в главную команду», – сказал Петржела.
- Команды из России отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.
- Со следующего сезона в РПЛ планируют ужесточить лимит на легионеров.
- Петржела работал в «Зените» с 2003 по 2006 год.
Источник: Sport24