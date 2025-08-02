Петржела назвал два фактора, убивающих российский футбол

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о главных проблемах российского футбола.

«Сейчас русские команды не могут играть в еврокубках, а это большая проблема. Отсутствие международных игр сильно сказывается. Играть только между собой – катастрофа.

Еще мне не нравится, что в РПЛ играют только бразильцы и латиноамериканцы, как, например, в «Зените». Я бы хотел, чтобы больше ребят из академий играло в командах.

А такое количество легионеров убивает русский футбол. У местных ребят просто нет никаких шансов попасть в главную команду», – сказал Петржела.