Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Исак ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»

Вчера, 15:51
1

«Манчестер Юнайтед» попытался перехватить Александера Исака у «Ливерпуля».

Нападающий «Ньюкасла» отклонил поступившее предложение.

Он готов перейти только в мерсисайдский клуб.

  • В прошлом сезоне Исак забил 27 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.
  • Шведский форвард отказался возвращаться в расположение «Ньюкасла».
  • «Ливерпуль» предлагал за него 120 млн фунтов (138 млн евро) с учетом бонусов.
  • «Ньюкасл» оценивает Исака в 150 млн фунтов (172,5 млн евро).

Еще по теме:
Переход Исака в «Ливерпуль» оказался на грани срыва
«Ньюкасл» ответил на 120-миллионное предложение «Ливерпуля» по Исаку 1
«Ливерпуль» может во второй раз за лето обновить трансферный рекорд клуба 2
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Ливерпуль Манчестер Юнайтед Исак Александер
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sedoi_Goblin
1754147824
От Ман.Ютд отказался.. А Ливерпуль тоже за него такие бабосы не собирается платить..
Ответить
Главные новости
«Спартак» остался в меньшинстве в конце 1-го тайма матча с «Акроном»
14:37
4
Известный агент похвалил «Спартак» за трансфер Жедсона
13:53
1
Станкович объяснил включение Жедсона в состав на игру с «Акроном»
13:30
8
Черчесов оценил ситуацию с Венделом в «Зените»
12:45
6
Мамаев заявил, что у российского футбола нет проблем
12:00
4
Генич сказал, кого Жедсон может заменить в составе «Спартака»
11:54
7
Агент Батракова высказался о переписке россиянина с португальцем из «Аль-Насра»
11:42
3
ЦСКА близок к покупке Гонсалвеша
11:24
3
Лунев высказался о своих заявлениях в адрес Карпина
11:05
4
Агент Чернова – об интересе «Спартака» к Пальцеву: «Никита однозначно сильнее»
10:22
1
Все новости
Все новости
Фото«Ньюкасл» арендовал экс-голкипера «Арсенала»
Вчера, 16:42
Исак ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 15:51
1
«Манчестер Юнайтед» интересуется французским опорником
Вчера, 13:49
Аморим отстранил четырех футболистов «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 12:12
70-миллионный воспитанник «Барселоны» близок к переходу в «Челси»
Вчера, 11:46
Фергюсон назвал самого храброго футболиста в истории
Вчера, 10:23
1
Родриго из «Реала» ответил на предложение «Ливерпуля»
Вчера, 10:00
1
«Манчестер Юнайтед» планирует усилить еще три позиции
Вчера, 09:43
Шешко сделал выбор между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом»
Вчера, 09:09
Хын-Мин Сон объявил об уходе из «Тоттенхэма» после 10 лет в клубе
Вчера, 08:46
Милнер сменил игровой номер в память о погибшем Жоте
1 августа
Украинец Забарный сделал окончательный выбор между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом»
1 августа
1
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
1 августа
1
Переход Исака в «Ливерпуль» оказался на грани срыва
1 августа
«Ньюкасл» ответил на 120-миллионное предложение «Ливерпуля» по Исаку
1 августа
1
Новички «Ливерпуля» определились с игровыми номерами
1 августа
Защитник «Зенита» может перейти в клуб АПЛ
1 августа
3
Фото«Челси» отдал защитника в аренду клубу Лиги 1
1 августа
1
Холанд: «Я не побью рекорды Месси и Роналду»
31 июля
Фото«Ноттингем Форест» обновил трансферный рекорд клуба
31 июля
Экс-игрок «МЮ» Валенсия предотвратил суицид в Эквадоре
31 июля
«Челси» согласовал 40-миллионный трансфер
30 июля
«Манчестер Юнайтед» выбирает между двумя нападающими
30 июля
2
Владельцы «Ливерпуля» собираются купить мадридский клуб
30 июля
ФотоДжака перешел из «Байера» в клуб АПЛ
30 июля
Фото«Манчестер Сити» объявил о новом трансфере за 31 миллион
29 июля
1
Гвардиола сделал радикальное заявление о возвращении в «Барселону»
28 июля
1
«Ливерпуль» может во второй раз за лето обновить трансферный рекорд клуба
28 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 