Исак ответил на предложение «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» попытался перехватить Александера Исака у «Ливерпуля».
Нападающий «Ньюкасла» отклонил поступившее предложение.
Он готов перейти только в мерсисайдский клуб.
- В прошлом сезоне Исак забил 27 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах.
- Шведский форвард отказался возвращаться в расположение «Ньюкасла».
- «Ливерпуль» предлагал за него 120 млн фунтов (138 млн евро) с учетом бонусов.
- «Ньюкасл» оценивает Исака в 150 млн фунтов (172,5 млн евро).
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга