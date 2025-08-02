Шунин одним словом описал результаты «Динамо» при Карпине

Экс-капитан «Динамо» Антон Шунин ответил, нравится ли ему игра команды в новом сезоне.

– Что скажете об игре команды, в которой вы провели всю карьеру?

– Совсем недавно в команду пришел новый тренер. Он строит совершенно другой футбол – очень непростая игра с комбинациями, розыгрышами и нацеленность на атаку.

Соответственно, игра команды только строится, но уже дает неплохой результат – 4 очка за две игры, на мой взгляд, достойно.