Мостовой оценил критику в адрес вратаря «Спартака» Максименко

Александр Мостовой высказался об уровне голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Критика Максименко? Нормально с ним всe. Ясно, что многие читают комментарии, но не стоит обращать на это внимание. Пусть тренируются и играют.

После матча с «Балтикой» уже, по-моему, и Станковича хотели уволить. Потом легко обыграли «Ростов», забив два мяча и три не забив. После этого смотрю – уже тишина.

Тем более, сейчас мы видим, что у нас вратари ляпы допускают в каждом туре по два или три раза. Чудят так, что... Много молодых, неопытных.

Нормальный ли вратарь Максименко? Нормальный, конечно! Хороший вратарь», – заявил Мостовой.