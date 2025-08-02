Ташуев ответил на вопрос о работе в «Спартаке»

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев порассуждал о возможном трудоустройстве в «Спартаке».

– Если бы вас позвали в «Спартак», то пошли бы?

– Я недавно для себя забавно посчитал, что я сыграл семь матчей со «Спартаком» в РПЛ. Знаете какая статистика? Четыре победы, три ничьи.

Это были официальные матчи. Разница мячей в этих матчах составила 11-3 в нашу пользу.

Почему я не работаю в «Спартаке» (смеется)? У меня огромное преимущество со «Спартаком». Это еще важно учитывать, что я работал в низших клубах, которые занимали 16-е места.